Cum s-a schimbat industria jocurilor de-a lungul anilor

Pe de alta parte, avem si jocurile de calculator care au ajuns la un alt nivel in momentul de fata. Aceasta industrie in plina expansiune genereaza un profit de milioane de dolari anual. Mai mult, se organizeaza diverse turnee si evenimente specifice. Asadar, cum a evoluat aceasta industrie de-a lungul anilor?Cu toate ca nu sunt jocuri de sine statatoare, primele astfel de exemple au aparut in America anilor 1880. La acea vreme existau deja cateva automate actionate cu monede, un fel de gadgeturi din trecut. Una dintre acestea era chiar interesanta pentru acea vreme.Mai exact, era vorba de doi cai care se luau la intrecere in momentul in care cineva introducea o moneda in aparat, acest joc este uneori infatisat in filmele vechi. Fiind amplasate in localuri, acestea erau si un mod de a scoate un mic profit pentru proprietari.Un alt moment important pentru istoria jocurilor a fost anul 1894. Este de la sine inteles ca pe atunci nu exista acces la internet. Cu toate acestea, inventatorul american Charles Austin Frey a reusit un lucru deosebit. El a creat primul aparat de jocuri.Datorita succesului de care s-a bucurat, cativa ani mai tarziu el a deschis o fabrica pentru a produce mai multe modele. Cunoscatorii stiu deja ca acesta a fost primul aparat care permitea platile automate. In mod evident, nu se compara cu sloturile online care sunt disponibile in prezent, dar acesta a reprezentat un moment marcant.In anii 1950 existau deja o serie de programe de calculator care era similare jocurilor de societate Un an mai tarziu, un matematician britanic a dorit sa faca revolutie. El avea in plan sa schimbe jocul Turochamp. Acesta din urma era un joc de sah care putea sa fie jucat impotriva unui calculator. Din pacate, el nu a reusit sa-si dupa la bun sfarsit planul.Insa acest lucru le-a dat un imbold altor persoane pricepute de la acea vreme si au inventat diverse jocuri. Printre acestea se numara si celebrul joc X si 0, tenis jucat in doi, lucru care a dus la aparitia jocului de Pong cativa ani mai tarziu.Daca momentele precedente au ajutat la "constructia" acestei industrii, in anul 1962 urma sa apara un joc care a facut istorie. Este vorba despre Spacewar !. Mintile luminate care au stat in spatele acestui joc au dezvoltat o varianta simpla. Doua rachete controlate de catre jucatori graviteaza in aer si lupta pentru suprematie.Jocul Spacewar! nu a fost unul iesit din comun, dar a stat la baza multor jocuri care urmau sa apara. Cel mai important element este abilitatea de a juca in doi, se stie foarte bine ca spiritul competitiv este omniprezent in lumea jocurilor.Pe de alta parte, abilitatea de a distribui jocul in toata tara a dus la primul turneu de sporturi electronice, lucru care se intampla in 1972.In jurul anilor 1970 in America existau deja console de joc in restaurante si centre comerciale. Totodata, acesta a fost momentul in care calculatoarele personale si consolele distribuite in masa au devenit de la vis - realitate.Pe de alta parte putem vorbi si despre dezvoltarile tehnologice care au permis o expansiune mai rapida. Dell a dezvoltat primul microprocesor care a dus la crearea unor jocuri pe care le cunoastem si in prezent. Gunfight a fost primul joc cu doi jucatori in care adversarii erau lunetisti.Toata aceasta calatorie a avut parte si de cateva puncte de cotitura. Space Invaders a facut revolutie atunci cand a aparut si lumea a intrat intr-o frenezie. Companiile au inceput sa produca tot mai multe console, dar parca lipsea ceva. Nu erau prea multe jocuri interesante care sa-i atraga pe jucatori.In acelasi timp calculatoarele personale incepeau sa devina tot mai populare. Ele aveau un pret accesibil si erau vazute ca o metoda de divertisment foarte eficienta.Noile tehnologii si procesoare disponibile le-au permis oamenilor sa-si creeze propriile jocuri. Momentul in care internetul a fost introdus in ecuatie a schimbat radical industria, iar restul a ramas istorie.