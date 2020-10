Cum iti alegi accesoriile potrivite pentru tinuta vestimentara de la locul de munca

De la haine si incaltaminte pana la accesorii vestimentare, fiecare obiect care completeaza tinuta de la locul de munca este extrem de important.De multe ori, o bijuterie nepotrivita sau o poseta stridenta pot fi principalii factori pentru ca sefii, colegii sau clientii sa isi formeze o parere falsa despre abilitatile tale profesionale.Bijuteriile sunt o parte importanta din outfitul de la locul de munca, de aceea ele trebuie alese cu grija. Un colier supradimensionat nu este potrivit pentru o intalnire de afaceri. De asemenea, cerceii colorati nu sunt indicati pentru o tinuta business. Daca vrei sa te asiguri ca nu vei da gres in alegerea bijuteriilor, opteaza pentru minimalism. Ai nevoie de accesorii elegante , de dimensiuni medii. Cerceii trebuie sa fie conservatori si sa nu iasa in evidenta, colierele nu trebuie sa se piarda printre haine, iar bratarile nu trebuie sa faca zgomot. Totodata, ceasul ales pentru a completa tinuta vestimentara nu trebuie sa fie extravagant, ci rafinat. Scopul unor accesorii este sa te ajute sa pari stilata si increzatoare in fortele proprii, nicidecum sa ii determine pe ceilalti sa-si puna intrebari in privinta abilitatilor tale profesionale. De aceea, este indicat sa eviti folosirea accesoriilor care par ieftine si sunt stridente.Cand vine vorba de alegerea tinutei vestimentare potrivite pentru locul de munca, poseta sau rucsacul alese sunt la fel de importante ca bijuteriile. Desi ar putea parea greu de crezut, geanta aleasa spune multe despre personalitatea celor care o poarta. Cu toate acestea, alegerea acestui accesoriu vestimentar, care sa se potriveasca stilului personal si ambitiilor profesionale, nu este dificil de realizat. Insa, este necesar sa tii cont de cativa factori.Pentru ca geanta face parte din tinuta de lucru, ea ar trebui sa fie atractiva, insa nu stralucitoare. Totodata, ar trebui sa fie practica, astfel incat sa te ajute sa iti organizezi eficient materialele de lucru de care ai nevoie, dar si suficient de incapatoare.Daca trebuie sa ai mereu laptopul la tine si, pe langa acesta, ai nevoie si de carti ori documente, o geanta voluminoasa este alegerea perfecta pentru tine. Insa, este important sa alegi un model convertibil, ca sa nu iti fie afectate anumite parti ale corpului (umarul, bratul, spatele) din cauza greutatii. De pilda, poti alege un rucsac de dama cu bretele convertibile. Astfel, il poti folosi ca geanta de umar, iar cand greutatea este mult prea mare il poti transforma in rucsac. Exista, de asemenea, si modele de posete pentru umar care au curele detasabile, pentru a fi purtate in mana sau sub brat, ca pe un plic.In ceea ce priveste culoarea, este important sa alegi un model care sa completeze garderoba. Culorile neutre, precum negru, maro, bleumarin, gri si alb, se potrivesc cu aproape toate articolele vestimentare pe care le poti avea in garderoba.