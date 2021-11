Cum decorezi o locuinta mica pentru Sarbatori: 5 ponturi

Sarbatorile de iarna reprezinta pentru multi cea mai frumoasa perioada a anului. Si, pentru ca nu mai este mult pana cand Mos Craciun va ajunge in casele noastre, trebuie sa ne gandim din timp ce decoratiuni specifice vom folosi pentru amenajarea locuintei. Asa vom aduce in casele noastre atmosfera specifica acestui eveniment deosebit. Sarbatorile reprezinta cel mai bun prilej ca sa-ti scoti la iveala creativitatea, insa cum procedezi daca nu ai prea mult spatiu la dispozitie? Pentru ca si un apartament mic sau o garsoniera trebuie sa capete un aer festiv, iti oferim cateva ponturi despre cum ai putea sa decorezi o locuinta mica:

Evita sa impodobesti brazi mari

Bradul este un simbol al Craciunului, insa atunci cand si asa casa ta este destul de aglomerata, mai mult ca sigur nu ai unde sa pui si un „pom de iarna“ mare, care sa stea lejer. Chiar daca apreciezi stilul american opulent si ti-ai dori o locuinta plina cu obiecte decorative, un brad pana in tavan si un semineu spectaculos in apropiere, trebuie sa ai in vedere spatiul disponibil. Prin urmare, casuta ta iubita se poate transforma intr-un mic paradis si cu braduti mici artificiali, cateva ghirlande in miniatura si o coronita frumos asezata pe perete sau pe usa.

Foloseste texturi si culori care sa evidentieze decorul festiv

Atunci cand ai o locuinta mai putin generoasa trebuie sa acorzi o atentie deosebita numarului culorilor si podoabelor utilizate ca sa nu supraincarci spatiul. Simetria este cea care creeaza echilibru si armonie si, chiar daca Craciunul vine de obicei cu un exces decorativ, poti miza si pe o simplitate stilata. Asadar, mergi pe culori precum auriu si argintiu, foloseste alb ca sa obtii un design luminos, iar pentru un plus de culoare adauga putin rosu sau verde. Inlocuieste fata de masa, schimba perdelele si texturile pentru pat, utilizeaza cateva prosoape tematice in baie si bucatarie, iar in casa ta va domni atmosfera de sarbatoare.

Achizitioneaza perne decorative cu motive specifice

Pentru un decor simplu si elegant, poti pune in locuinta ta niste pernute decorative cu motive specifice de Craciun. Alege culorile clasice ale sezonului, care sa se potriveasca si cu restul amenajarii dar sa nu incarce decorul. Amplaseaza pernele decorative pe bancheta de la intrarea in casa, in dormitor, pe canapeaua din living sau pe scaunele din bucatarie.

Asaza ghirlande de brad la ferestre

Daca nu ai la dispozitie un semineu si nici o scara interioara pe care sa o acoperi cu o ghirlanda fermecatoare, atunci foloseste pervazul ferestrelor ca sa te bucuri de o asemenea decoratiune. O frumoasa ghirlanda cu zapada, din brad artificial, se va asorta de minune cu modestul tau camin.

Creeaza o atmosfera de sarbatoare

Exista o multime de obiecte decorative pe care le poti folosi ca sa-i oferi locuintei tale un aer de sarbatoare. Lumanarile sunt o optiune excelenta pentru spatiile mici, la fel si coronitele de brad prinse pe perete sau la fereastra, ghirlandele luminoase, instalatiile, cosurile impletite din nuiele, felinarele, globurile, figurinele si conurile de brad. Orice coltisor poate fi pus in valoare cu o mica decoratiune, asa ca incearca sa-ti personalizezi cat mai bine casa pentru a te bucura de sarbatori feerice.

Orice locuinta poate fi decorata extrem de frumos pentru o atmosfera mai calda in perioada sarbatorilor de iarna. De la produse textile diverse cu imprimeuri specifice Craciunului si pana la mici brazi si instalatii de lumini, orice lucru poate fi folosit ca sa te bucuri asa cum se cuvine de sarbatorile de iarna. Totul e sa dai dovada de atentie sporita la dimensiuni si la numarul decoratiunilor folosite, ca sa nu-ti aglomerezi casa.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.