Cum accesorizezi tinutele office cu bratari personalizate?

Totusi, vestea buna este ca exista bratari personalizate care pot fi purtate in orice situatie, inclusiv la munca, in timpul sedintelor de la birou sau atunci cand mergi la un interviu pentru un nou job.Atunci cand alegi bijuteriile pe care le vei asorta la tinuta aleasa pentru ziua respectiva, este bine sa te orientezi dupa raspunsul la urmatoarele intrebari. Asadar, iata un scurt ghid despre cum ar trebui sa accesorizezi outfitul de la munca cu bratari personalizate!Desi acest aspect poate fi trecut cu vederea foarte usor, este important sa iti accesorizezi tinutele in functie de tipul de job pe care il ai sau de activitatea pe care o vei desfasura in ziua respectiva. De pilda, daca vei efectua lucru manual, precum gradinarit sau pictat, este recomandat sa te indrepti spre bratari personalizate cu snur, acestea fiind extrem de rezistente si practice.In schimb, daca tii o prezentare sau ai o intalnire importanta, ar trebui sa optezi pentru bijuterii din argint sau placate cu aur care sa aiba un talisman simplu, dar de efect. O astfel de bratara ar fi cea cu semnul infinitului, care este destul de discreta pentru a nu atrage toata atentia asupra sa, insa este suficient de eleganta pentru a te ajuta sa te simti increzatoare.Desi raspunsul la aceasta intrebare variaza in functie de stilul tau, exista cateva situatii care ar putea sa te indemne sa optezi pentru bijuterii de o anumita dimensiune. De pilda, daca lucrezi cu copii, este recomandat sa te indrepti spre bratari personalizate de dimensiuni reduse, care sa nu le distraga atentia celor mici.Pe de alta parte, daca jobul tau implica multe meetinguri si intalniri cu potentiali colaboratori, poti sa iti accesorizezi tinutele office cu bijuterii colorate, care sa intre in categoria de bijuterii statement, care spun mai multe despre cine esti tu si care este personalitatea ta.La fel de important este sa alegi accesorii confortabile, care sa nu te incomodeze la locul de munca. Bratarile personalizate din colectia magazinului online BijuBOX.ro au un sistem de inchidere discret si sigur, care nu incomodeaza in timpul purtarii.