Covoarele dezinfectante, solutia pentru o igienizare eficienta a spatiilor aglomerate

Noul coronavirus, care aproape ca a oprit planeta pentru cateva luni, se poate transmite prin contact cu suprafete contaminate, prin contact cu persoane infectate, dar poate ajunge in mediul nostru si pe talpa incaltarilor, potrivit cercetatorilor. Si medicii romani sunt de parere ca in acest scop trebuie luate masuri speciale. "Recomand ca la intrarea in casa sa aveti doua presuri, unul in exterior si altul in interior. Cel din exterior sa fie imbibat in solutie dezinfectanta. De pe primul pres treci pe al doilea, te descalti si iti pui pantofii in acelasi loc zilnic, undeva langa intrare, pe o suprafata ce poate fi dezinfectata", spune Virgil Musta, medic primar la Spitalul de Boli Infectioase Timisoara.Pentru acele spatii in care nu te poti descalta la intrare au fost create in Romania covoare dezinfectante , care asigura o igienizare profesionala si o curatenie de lunga durata.Sistemele Antispread sunt formate dintr-o parte de cauciuc SBR, flexibil, rezistent si greu, care nu aluneca pe suprafete, si un insert textil ultra-absorbant, confectionat in Romania, care absoarbe complet dezinfectantul. Acesta este conceput pentru a mentine in permanenta o cantitate optima de lichid menita sa asigure o dezinfectare si o igienizare eficiente.Odata ce talpa pantofului va intra in contact cu covorul dezinfectant, noul coronavirus, dar si alte virusuri ce pot ajunge pe incaltaminte vor ramane la intrare.Covoarele Antispread sunt ideale si pentru locuinte, dar in special pentru spatii aglomerate sau cu un trafic intens, cum ar fi cele comerciale, cele din industria HoReCa, unitati medicale, farmacii, scoli, gradinite, banci, metrou, gari sau aeroporturi, printre altele.Dincolo de faptul ca sistemele Antispread opresc virusurile la intrarea in cladiri sau spatii aglomerate, sunt o varianta mult mai estetica si mai eficienta a presurilor imbibate cu clor pe care ni s-a recomandat sa le folosim.Covoarele Antispread sunt sigure si stabile, nu doar rezistente si utile pentru a opri raspandirea virusurilor. Baza din cauciuc are o grosime de doar 2 mm la extremitati, astfel ca nimeni nu risca sa se impiedice; totodata, cauciucul da greutate si aderenta sistemului, astfel ca acesta nu va aluneca pe o podea lucioasa.Datorita marginilor colorate care delimiteaza insertul textil de partea de cauciuc, nu exista risc de scurgere a solutiei dezinfectante.Covoarele Antispread sunt usor de curatat si au o durata de viata indelungata. Acestea sunt atat de rezistente, incat pot fi traversate si cu roti tehnologice, ceea ce le face perfecte pentru utilizarea ca bariere de decontaminare pentru vehicule grele, cum ar fi mijloacele de transport in comun.Sistemele Antispread vin in doua dimensiuni, pentru a se plia pe nevoile clientilor: varianta mini are o lungime de 60 cm, latime de 55 cm si grosime de 1,5 cm, iar varianta maxi are dimensiuni de 110 x 70 x 1,5.