CORPOREAL - Artisti de teatru si film ataca subiectul razboaielor intime

Emilia, o avocata curajoasa si obisnuita sa castige, intalneste un martor care ii pune la incercare limitele. Acesta o provoaca la o confruntare in care nu mai e limpede cine castiga si cine pierde pe drum. Pe 20, 21 si 22 noiembrie, de la ora 20:00, publicul a fost invitat sa asiste la o poveste despre consimtamant si putere, capturata intr-o experienta narativa video. Dupa vizionare, participantii au dus mai departe discutia inceputa de catre personaje, intr-o sesiune interactiva ghidata de catre consultantul in comunicare Vlad Tausance."Corporeal provoaca audienta la un exercitiu de empatie, dar si la o analiza fara menajamente a unei dileme tensionate. In cele trei sesiuni de vizionare, imi doresc ca publicul sa participe cu propriile negocieri si practici de putere, din viata profesionala, de familie, de cuplu" a explicat regizoarea Ioana Paun.Echipa proiectului a realizat o poveste autentica, din realitatea imediata, intr-un format video, putin explorat in Romania. Aceasta abordare aduce resurse artistice, emotionale si filosofice intr-o naratiune despre relatia fiecaruia cu propriile limite - o tema recurenta in proiectele si cautarile Ioanei Paun.Proiectul a implicat o echipa de artisti de teatru si cinema, care acopera un spectru larg de experienta si experiment, precum regizoarea Ioana Paun, actorii Doina Teodoru si Alexandru Ion, operatorul Radu Gorgos, dramaturga Smaranda Nicolau, scenografa Adeline Badescu si editoarea Letitia Stefanescu.Actorii Doina Teodoru si Alexandru Ion s-au remarcat in roluri din productii de teatru, televiziune, dar si in proiecte de cinema de autor. Adeline Badescu si Letitia Stefanescu sunt nume de referinta in filmul romanesc, laureate la Premiile Gopo. Smaranda Nicolau este profesor de dramaturgie si scriere creativa. Directorul de imagine Radu Gorgos este la a doua colaborarea cu Ioana Paun, dupa spectacolul international The Birth Of Violence, produs in 2019. Ioana Paun este regizoare cu o experienta vasta internationala in teatru si arte performative. Spectacolele si creatiile sale documenteaza si pun in context puncte de tensiune sociale si personale: supravietuire, munca si reprezentare, autoritate, violenta privata si publica.Regia: Ioana Paun, Scenariu: Smaranda Nicolau dupa o poveste de Ioana Paun, Scenografie si costume: Adeline Badescu, Video: Radu Gorgos, Editare: Letitia Stefanescu, Sound: Laurentiu Cotac, Productia executiva: Biatrice CozmoliciCu: Doina Teodoru, Alexandru IonPR si comunicare: Vlad TausanceEchipa video: Mihai Chirila, Razvan Leucea, Sara Enache, Ioana Pasarin, Vlad Constantin, Sorin Dobrin, Ana Pop, Lorena LuchianProiectul este co-finantat de Administratia Fondului Cultural National si sustinut de catre Lexus Romania si Dash Film. Multumiri: North Area Lake View Residence, Autogara Augustina si Papillon Film.Proiectul nu reprezinta in mod necesar pozitia Administratiei Fondului Cultural National. AFCN nu este responsabila de continutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitatea beneficiarului finantarii.