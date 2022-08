Colțar bucătărie: caracteristici și reguli pentru alegerea canapelei perfecte

Mobilierul de bucatarie ar trebui sa fie cat mai practic si mai versatil posibil. Adesea, bucatariile noastre, mai ales in casele de tip sovietic, nu sunt foarte mari. Prin urmare, daca te decizi sa aranjezi un loc de dormit acolo sau sa plasezi un coltar in bucatarie, ar trebui sa iei in considerare toate nuantele.

Te invitam asadar sa explorezi in acest articol toate aspectele legate de acest subiect: vei afla ce sunt aceste coltare bucatarie, cat de functionale sunt si ce sa cauti atunci cand cumperi mobilier.

Caracteristicile de design pentru coltare bucatarie

La ce ar trebui sa acorzi atentie atunci cand alegi coltare bucatarie:

aspect bun;

parametri de mediu buni;

rezistenta la abraziune si la solicitari mecanice, la umiditate si la schimbarile de temperatura;

costuri rezonabile;

usurinta de intretinere si durabilitatea.

sispozitiv de cadru si material de fabricatie

Materiale

Baza de design pentru coltare bucatarie este, de obicei, creata din MDF sau din alte placi pe o structura de materiale pe baza de lemn. Pentru fabricarea suprafetelor protectoare si decorative se utilizeaza diferite materiale/tehnologii.

Aspectul perfect al unor coltare de bucatarie este un avantaj incontestabil. Cu toate acestea, merita sa ne amintim ca in bucatarie exista intotdeauna o multime de umiditate, abur si grasime. Cu toate acestea, atunci cand temperatura / umiditatea se schimba, furnirul se desprinde, iar mobilierul poate fi saturat cu vapori.

Poti cumpara ieftin coltare bucatarie cu o folie PVC colorata lipita pe pereti. Trebuie amintit faptul ca acest finisaj este deteriorat chiar si de un impact mecanic usor.

Cele mai fiabile si mai durabile sunt cadrele metalice cu un strat multistrat de acoperire anticoroziva. Se folosesc elemente din otel inoxidabil, aluminiu, plastic, combinatii de materiale diferite.

Tapiterie si tesaturi de tapiterie

Spre deosebire de coltarele de living, unde nu ai probleme majore cu petele si murdaria, pentru coltare bucatarie cel mai bine functioneaza tesaturile Jacquard sau cele cu fir scurt. Materialele artificiale, cum ar fi teflonul, sunt mai durabile si mai rezistente la uzura, iar expertii recomanda utilizarea lor. O astfel de tapiterie permite aerului sa treaca prin ea, nu creeaza disconfort atunci cand temperatura aerului creste in timpul verii.

Coltarul din piele poate parea solid in bucatarie, cu toate acestea, in acest caz, trebuie sa accepti costul ridicat. Un beneficiu suplimentar va fi usurinta de curatare. Petele de grasime se indeparteaza instantaneu cu o carpa curata umezita in apa cu sapun.

Insa aici ar trebui sa acorzi atentie si materialelor sintetice moderne. Acestea sunt mai ieftine si au caracteristici tehnice excelente.

In mod traditional, pentru umplutura se alege o spuma de cauciuc cu o densitate suficienta. Un astfel de material este presat in modul de functionare intensiva in 2-3 ani. Modelele scumpe sunt echipate cu saltele din latex (cu arcuri).

Mecanisme de pliere pentru coltare bucatarie

Astfel de echipamente maresc costul, dar extind functionalitatea. Acestea utilizeaza diferite solutii tehnice, astfel incat crearea unui pat complet sa nu fie insotita de dificultati inutile.

Pentru a reduce dimensiunea in modul de stocare, se utilizeaza structuri care se pliaza de-a lungul mai multor linii. Acest lucru creste costurile si complexitatea si reduce usor fiabilitatea generala. Atunci cand sunt pliate, se obtine un suport gros, astfel incat este necesar un spatiu liber suplimentar pentru a gazdui astfel de mobilier.

Nu exista articulatii cu balama, care sunt supuse unei uzuri relativ rapide. Scaunul principal si spatarul sunt fixate rigid pe cadrul portant. Acestea vor rezista la sarcini grele fara a se deteriora. Un dezavantaj major este lipsa spatiului de stocare.

Cum alegi coltare bucatarie elegante si confortabile

Pentru un cumparator atent, cei mai importanti parametri ai unei canapele de colt in bucatarie sunt confortul si functionalitatea. Acest lucru va ajuta la studierea fotografiilor, precum si a preturilor. In plus, nu va fi de prisos sa se studieze datele privind designul, materialele de umplere si tapiteria. Tipul de mecanism de pliere este selectat tinand cont de frecventa de utilizare, de sarcinile reale. Distribuitorii ofera uneori transport gratuit si asamblare profesionala in cadrul unor promotii speciale. Ar trebui sa verifici garantiile, recenziile utilizatorilor. Daca nu gasesti un produs finit, profita de mobila la comanda. Iar daca vrei sa economisesti bani, studiaza in detaliu procesul de creare a mobilierului cu propriile maini.

