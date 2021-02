Colectia ta de primavara

Geaca de blugi, geaca de piele si poate un hanorac colorat. Blugii obositi de iarna ne privesc si cer sa fie curand lasati sa se odihneasca in sifonier. Noi ii privim inapoi cu multa compasiune si speram, de asemenea, ca vremea buna sa vina si sa putem purta haine mai subtiri. Poate un set de tricouri colorate o sa-ti faca cu ochiul, ca sa te asortezi cu atmosfera de afara, intrucat iarna cea gri incepe sa piarda din teren. Daca doresti ceva potrivit pentru sport sau pur si simplu vrei sa te imbraci mai lejer, poti gasi in magazinele NIKE haine confortabile, numai bune pentru antrenamente.Cine e cel mai cool personaj dintr-un film? Cel care poarta ochelari de soare, desigur. Personajele principale n-au timp sa-si mijeasca ochii in fata Soarelui. Asa ca de ce sa nu fii personajul principal al vietii tale? Ne fac sa fim mai misteriosi si cumva mai toleranti la ceea ce se intampla in jurul nostru. Acestia ne mai ascund din emotii si, sa fim sinceri, ne fac sa ne simtim bine. Pentru a gasi ceva care ti se potriveste ca o manusa, dar pe nas, e bine sa cauti pe internet ce modele de ochelari se potrivesc cel mai bine formei fetei tale. Spre exemplu, daca fata ta este de tipul oval, cel mai bine alegi o rama ce are zona lentilelor mai mare. Sau daca forma fetei tale este mai "patratoasa", opteaza pentru lentile mai rotunjite.Toate acestea nu sunt nimic mai mult decat niste repere, ce e cu adevarat important e sa-ti placa tie. Odata ce ti-ai gasit perechea preferata intr-un magazin precum Optiplaza, zilele in care iti uiti ochelarii de soare acasa devin zile triste.Tu te simti bine in adidasii tai? Talpa greoaie a bocancilor e pe cale sa ia o pauza si sa fie inlocuita cu ceva mai confortabil si flexibil. Desigur, si o gheata subtire se muleaza bine pe caldura primaverii. Uneori poate n-ai chef sa imbraci prea multe culori, poate vrei sa fie totul in nuante de negru, pentru ca azi te simti mai misterios/misterioasa. Insa de ce n-ai contrabalansa totul cu o pereche de sneakersi colorati care ies in evidenta? Asemenea unei geci cool, uneori incaltamintea este piesa de rezistenta a unui outfit.Inele, cercei, bratari. Toate sunt pregatite sa reflecte Soarele primaverii. O sapca buna poate deveni un accesoriu de zi cu zi, un ceas poate deveni cel mai bun prieten. Degeaba iti asortezi tricoul cu incaltamintea si sosetele vin cu un desen dragut, daca nu adaugi putina sare si piper imbracamintei cu accesorii. Nu prea multe, ca ce-i mult strica. Cu bun gust si cu masura, fiecare combinatie de haine isi gaseste acel ceva care o completeaza. La fel ca dressing-ul in salata, un accesoriu discret face totul mai bun.Fugi si vezi ce-ti place. Sfatuieste-te cu prietenii daca e nevoie, dar cel mai bine mergi pe intuitie. Cu un card precum CardAvantaj , sifonierul tau o sa se bucure de culori noi.