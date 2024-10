China: A inceput uriasul exod legat de Noul An

Cea mai mare migratie anuala de pe planeta, prilejuita de Noul An chinezesc, a inceput sambata si se va incheia dupa 40 de zile, la 6 martie, anunta agentia Xinhua, mentionand ca se estimeaza ca, in acest interval, vor avea loc peste 220 de milioane de calatorii cu trenul si 3,2 miliarde de deplasari pe sosele, cai fluviale sau cu avionul.

Confrom traditiei, chinezii merg sa sarbatoreasca cu familia lor Noul AN, sau Festivalul Primaverii, care va fi in data de 0 februarie in acest an.

Autoritatile au luat masuri speciale pentru a asigura ordinea si securitatea, 70.000 de politisti fiind trimisi in gari si in trenuri, pentru a nu permite comiterea de "fapte periculoase", dupa cum au precizat autoritatile politienesti subordonate Ministerului Securitatii Publice. Pentru a preveni furturile din buzunare, politia a organizat 96 de echipe specializate.

