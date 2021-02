Cele mai scumpe componente din compozitia produselor cosmetice inovatoare

Trufele sunt adaugate in mod activ in compozitia cremelor, scrub-urilor si mastilor de fata. Ciupercile rare contin un complex de vitamine B si antioxidanti puternici, care mentin nivelul optim de umiditate in celule. Cosmetologii italieni au fost primii care au descoperit ca cateva picaturi de ser de ciuperci reduc semnificativ ridurile si confera tesuturile elasticitate. In plus, cercetatorii au observat ca aceasta componenta este benefica epidermei si provoaca rareori alergii.Proprietatile magice ale perlelor au fost renumite inca din vremea Cleopatrei. Regina a pregatit din ele o potiune, pe care ulterior a consumat-o. Curtenii au spus ca in timpul noptii femeia a devenit mai tanara cu cativa ani. Pe timpurile noastre, primii care au adaugat pulbere de perle in compozitia cremelor au fost chinezii. Acest ingredient valoros contine conchiolina proteica, extrem de benefica in procesul de ingrijire a epidermei. Restabileste vitalitatea epidermei si lasa un efect intensiv anti-imbatranire. Perlele sunt hipoalergenice. Nanotehnologia este implicata in productia de produse cosmetice perlate de inalta calitate pe care le puteti gasi cu incredere in magazinul online Makeup Cum sa ai grija de fata ta pentru a arata cu 10 ani mai tanara si a mentine elasticitatea epidermei? Aplica diverse produse cosmetice pe baza de aur. Particulele mici patrund in cele mai adanci straturi ale pielii si accelereaza procesul natural de regenerare celulara. Produsele din aur sunt excelente pentru femeile de peste 30 de ani, deoarece lupta activ impotriva semnelor imbatranirii. Dar aceasta componenta scumpa apartine grupului celor mai frecventi alergeni si poate provoca dermatita. Prin urmare, trebuie sa cautati aur coloidal sigur in compozitie.Argintul este un material mai ieftin, dar nu si mai putin eficient din punct de vedere al cosmetologiei. Pulberea de argint este renumita pentru proprietatile sale bactericide. Argintul coloidal din creme, tonere si lotiuni elimina inflamatia de pe piele, combate acneea si acneea. Cosmeticele pe baza de argint vindeca rapid orice leziune sau iritatie a tenului. Insa nu este recomandat sa-l utilizezi o perioada indelungata, fara pauze. Ionii metalici se pot acumula in piele. Si daca 1 gram de argint intra in corp, se poate dezvolta argiroza - o boala in care pielea devine albastra.Platina este un ingredient rar si scump in produsele cosmetice. Materialul nobil, conform cercetarilor, reduce vizual ridurile din jurul ochilor si pliurile nazolabiale. Pudra de platina are superputeri unice de conductor: stimuleaza literalmente corpul sa absoarba toate substantele benefice continute in crema. Platina are si proprietati protectoare si se gaseste in cremele cu functie protectie solara. Metalul nobil, conform asigurarilor producatorilor, nu provoaca reactii alergice.Companiile de cosmetice importa apa topita din ghetarii alpini. Doar transportul sau costa foarte mult. Dar producatorii sunt siguri ca apa inghetata si topita are proprietatile magice de intinerire si vindecare a pielii. Structura apei glaciare este comparata cu protoplasma celulelor pielii, care favorizeaza regenerarea lor. Dar exista o alta parere. Unii experti cred ca nu este nimic special in lichidul glaciar, este doar apa foarte pura. Si singurul sau avantaj este ca este un component hipoalergenic, fiind sigur chiar si pentru pielea foarte sensibila.Extractul de caviar de sturion, bogat in proteine, acizi omega-3 si vitamine, este considerat unul dintre cele mai puternice ingrediente anti-imbatranire si este utilizat in tratamentele de ingrijire a pielii chiar si pentru par. Cremele si serurile pentru caviar sunt recomandate pentru utilizare dupa 35 de ani. Ele netezesc ridurile din apropierea ochilor si indeparteaza roseata, deoarece intaresc vasele de sange. Inainte de a folosi produse cosmetice pe baza de caviar, dermatologii recomanda verificarea efectul acestuia pe incheietura mainii. Daca aveti o alergie alimentara la fructe de mare sau peste, pielea dvs. se poate inrosi foarte mult.