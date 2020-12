Cele mai populare cautari despre sport pe Google si cele mai practicare jocuri de pacanele in 2020

Sportul si pariurile sunt din ce in ce mai strans legate, prin prisma numeroaselor sponsorizari care au aparut in ultima perioada. Asa se face ca, multi microbisti nu ezita sa parieze pe meciurile pe care le urmaresc.Google a publicat recent lista cu cele mai populare cautari din 2020 in online-ul romanesc. La capitolul evenimente sportive, clasamentul arata astfel:1. Roland Garros2. Australian Open3. Romania - Islanda4. Romania - Irlanda de Nord5. Romania - Austria6. US Open7. Romania - Norvegia8. Romania - Danemarca U219. Romania - Belarus10. Dubai tennis championshipsAcest top nu face altceva decat sa confirme faptul ca Simona Halep este cel mai important ambasador al sportului romanesc, depasind chiar si cluburile de fotbal. Romanii au fost interesati si de meciurile Echipei Nationale de Fotbal, care a ratat calificarea la Euro 2020 - turneu final care va avea loc, cel mai probabil, in vara anului viitor.Campioana Ligii 1, CFR Cluj, singura formatie care s-a calificat in grupele unei cupe europene in acest sezon, nu apare in acest clasament; nu se regaseste nici macar derby-ul FCSB vs. Dinamo sau meciul in care s-a jucat cu titlul pe masa: U Craiova (1-3) CFR Cluj.In ciuda faptului ca salile de jocuri din tara au fost inchise mai multe zile decat au fost deschise in 2020, amatorii de pacanele si-au putut continua distractia online. Operatorii de jocuri de noroc care activeaza in spatiul virtual au folosit tot felul de promotii si oferte inedite pentru a-i atrage pe jucatori.Amatorii de risc s-au lasat rapid sedusi de diversele avantaje oferite de aceasta forma de divertisment dupa ce au rasfoit diverse resurse din online, cum ar fi o lista completa cu casino-urile care ofera rotiri gratuite fara depunere.Conform comunitatii pariorilor din Romania, acestea sunt cele mai populare jocuri de pacanele online in 2020:* Sizzling Hot Deluxe (Novomatic)* Shining Crown (EGT)* Lucky Lady's Charm Deluxe (Novomatic)* Burning Hot (EGT)* Book of Ra Deluxe (Novomatic)* Starburst (NetEnt)* 20 Super Hot (EGT)* Book of Dead (Play'n Go)* Narcos (NetEnt)* Viking Go Wild (Yggdrasil Gaming)Cum industria casino-urilor online s-a bucurat de o crestere importanta in acest an, din cauza pandemiei, este de asteptat ca multe alte sloturi video sa fie lansate in 2021, ca urmare a numarului mare de jucatori care au migrat online.Printre cele mai recent lansate jocuri din finalul acestui an se numara Thunder Cash: Fruity (Novomatic), Neptunes Fortune Megaways (iSoftBet), Jane Jones: Book of Kings 2 (Playtech), Burning Wilds (Novomatic), 6 Tokens of Gold (Microgaming), From Dusk Till Dawn 10 (Novomatic), Juicy Joker: Mega Moolah (Microgaming), Might Stallion (iSoftBet), Frost Queen Jackpots (Yggdrasil) si Djinn of Storms (Playtech).