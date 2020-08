Cele mai cunoscute sloturi online

Novomatic - jocuri cu sloturi de top

Video sloturile cu fructe si septari sunt unele dintre cele mai cautate in prezent. Aceasta tematica cu fructe 77777 este una clasica, care se intalnea inca de acum multi ani la jocurile de pe aparatele din cazinourile stradale si salile de jocuri.Astfel de pacanele sunt in continuare foarte apreciate si pe site-urile de jocuri online, iar acum grafica imbunatatita le face si mai atractive.EGT este cel mai cunoscut furnizor de sloturi cu fructe si septari, oferind o gama variata de jocuri din care poti alege. In lista de mai jos iti prezint cateva dintre cele mai accesate pacanele cu aceasta tematica:* Shining Crown* Burning Hot* 40 Super Hot* Lucky&Wild* Ultimate HotAstfel, Shining Crown poate fi considerat cel mai tare video slot cu fructe si septari. Acest joc este apreciat in mod deosebit datorita functiei speciale Wild pe care o ofera. Astfel, in cadrul Shining Crown online exista un simbol Wild care, odata ce aterizeaza pe o rola de joc se va extinde si va inlocui toate elementele de pe coloana respectiva cu Wild-uri.In acest fel se pot inregistra castiguri foarte frumoase, iar cei mai norocosi jucatori pot prinde invartiri in cadrul carora rolele 2, 3 si 4 sa fie complet acoperite de simboluri Wild.In plus exista si elemente Scatter care iti vor aduce castiguri in bani indiferent de pozitia in care vor fi afisate pe ecranul de joc. Iata asadar ca desi vorbim de un joc slot cu tematica clasica exista si suficiente functii noi.La Shining Crown, la fel ca la orice alt joc cu pacanele EGT poti castiga si premii jackpot, ceea ce reprezinta inca un motiv important pentru care jucatorii aleg in numar mare astfel de sloturi. La finalul oricarei rotiri poti fi selectat in mod aleatoriu sa participi la Jackpot Cards, un joc la finalul caruia vei obtine garantat unul dintre jackpot-urile pe 4 nivele disponibile.Printre cele mai cautate sloturi online se numara si cele furnizate de catre Novomatic. Acestea se remarca in special prin functiile bonus oferite si prin rotirile gratuite ce pot fi castigate.Cele mai cunoscute jocuri Novomatic in prezent sunt Book of Ra, Lucky Lady's Charm si Sizzling Hot. Bineinteles ca pe langa acestea exista o serie intreaga de pacanele extrem de interesante care te asteapta sa le descoperi.Daca esti un jucator caruia ii plac jocurile noi, cu diverse tematici si functii bonus atunci sloturile Novomatic pot fi exact ceea ce cauti.