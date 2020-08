Cele mai bune sfaturi pentru sofatul in ploaie

Pastreaza masina in cea mai buna stare

Sofeaza inteligent

Fii atent la cantitatea de apa de pe carosabil

Ventileaza masina

Nu folosi pilotul automat

Renunta la orice te-ar putea distrage

Pentru a conduce sigur pe vreme ploioasa, este necesar sa tinem seama de cateva sfaturi de baza. Astfel, ne va fi mai usor sa ne adaptam la conditiile de drum si sa conducem in siguranta.Stergatoarele functioneaza corespunzator? Au cauciucurile destula aderenta? Ai becuri auto de calitate, care sa asigure o iluminare corecta? Este sistemul de franare perfect functional? Acestea sunt cateva intrebari pe care este indicat sa ti le pui inainte de a pleca la drum pe timp ploios. Chiar daca eviti de obicei calatoriile pe vreme urata, la un moment dat tot vei fi nevoit sa conduci pe ploaie, asa ca asigura-te ca totul functioneaza corect.Cand ploua, primul lucru la care trebuie sa te gandesti nu este destinatia, ci siguranta. Redu viteza si ia curbele cu atentie. Timpul de reactie al masinii se reduce semnificativ cand ploua, de aceea trebuie sa pastrezi o distanta mai mare fata de autoturismul din fata si sa franezi mai devreme decat in mod obisnuit. Ploaia este aproape sinonima cu traficul ingreunat, asa ca fii rabdator. Nu risca depasiri sau alte manevre care ar putea fi periculoase.Baltile mari pot ascunde gropi adanci sau pot provoca acvaplanarea. Acest fenomen presupune pierderea tractiunii si alunecarea necontrolata. Ca sa nu ti se intample si tie, pastreaza viteza redusa si, daca se poate, ocoleste portiunile de drum cu cantitate mare de apa. Daca ajungi sa acvaplanezi, pastreaza-ti calmul, ridica usor piciorul de pe acceleratie si intoarce masina spre directia in care vrei sa ajungi. Nu intoarce si nu frana brusc.Umiditatea din interiorul automobilului creste pe timp ploios. Astfel, geamurile se aburesc mai usor si vizibilitatea se reduce. Cele mai multe sisteme de ventilatie au o functie care indeparteaza acest strat de umezeala. Totusi, daca ventilatia nu face fata, cel mai indicat este sa tragi pe dreapta si sa astepti ca ploaia sa se domoleasca.Modul de functionare pilot automat usureaza viata soferului cand conditiile de drum sunt normale. Acesta este recomandat pe distante lungi, cu trafic fluent. Pe timp ploios, pilotul automat nu trebuie folosit deloc, pentru ca nu asigura destula siguranta.Multe din lucrurile care in mod normal ne ajuta sa ne relaxam cand conducem sau usureaza sofatul pot fi acum factori perturbatori. O discutie cu ceilalti pasageri sau la telefon, radioul sau muzica ne pot reduce concentrarea. Orice alta activitate trebuie incetata sau amanata, fie ca vorbim de fumat, machiat sau mancat. Conditiile de drum nefavorabile necesita toata implicarea ta. Stai cu ochii la sosea, cu mainile pe volan si cu picioarele pe pedale.Cand ploua, adapteaza-ti stilul de condus la conditiile de drum. Nu uita sa pregatesti masina pentru orice surpriza meteorologica care poate aparea in timpul calatoriei tale. Sfaturile de mai sus te vor ajuta sa sofezi corect pe timp ploios si sa ajungi la destinatie in siguranta.