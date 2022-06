Cele 10 avantaje ale unui cuier de hol de perete

Un cuier decorativ pentru hol, bine fixat pe perete si plin de idei!

Aveti nevoie de o idee pentru a va elibera holul de la intrare? Sa uitam de cuierul masiv pentru haine in favoarea cuierului de perete. De mult timp, aceasta piesa de baza de depozitare a hainelor ofera o schimbare decorativa cu stil, design, idei practice si originale de economisire a spatiului.

1. Cuierul de perete pentru haine economiseste spatiu

Pentru ca elibereaza spatiu pe podea, acest cuier inteligent evita aglomerarea spatiului. O calitate utila intr-un decor minimalist, dar indispensabila intr-o camera mica, cum ar fi un hol, un birou de student sau un dormitor in miniatura. Ca sa nu mai spunem ca o podea ordonata da impresia unui loc ordonat si organizat, chiar daca nu este!

2. Cuierul de perete pentru haine este creativ

Aruncati o privire, il veti gasi peste tot, intr-o varietate infinita de modele creative. Cuier pentru haine de designer sau model entry-level, indiferent de standard: creatorii isi dubleaza ideile pentru a reinventa un obiect functional care a fost mult timp dispretuit. Contemporan, elegant, clasic sau retro, opera de arta moderna sau reeditare vintage, fiecare are propria alegere!

3. Cuierul de perete se adapteaza la inaltimea oamenilor

Intelege familia doar gigantii? Cuierul de perete este reglabil in inaltime. Este cineva prea inalt? Verificam daca toata lumea are acces la cuier inainte de a-l agata. Iar daca dorim ca acesta sa fie accesibil atat pentru parinti, cat si pentru copii, este suficient sa alegem un model vertical, care ofera carlige joase si inalte pentru a se potrivi tuturor marimilor.

4. Cuierul de perete pentru haine este personalizabil

Pentru ca il puteti cumpara intr-un singur modul gata de fixare, dar il puteti compune si cu ajutorul unor carlige individuale. In acest caz, cuierul de perete devine unic si original, indiferent daca include douazeci de carlige identice sau o combinatie de douazeci de carlige diferite. Creativ peste tot, distractie placuta!

5. Cuierul de perete pentru haine este un obiect decorativ

Dupa cum am spus, cuierul de perete este creativ si interpretat de cei mai avangardisti designeri. Ca urmare, acum imbraca peretii ca un adevarat decor de perete, chiar si in spatii mici. Atat de mult incat nu va mintim, uneori nici nu vrem sa agatam ceva, cuierul este atat de frumos fara paltoane... si in schimb il decoram ca pe o opera de arta agatandu-ne mai multe genti, bijuterii sau palarii.

6. Cuierul de perete pentru haine este usor de montat

Nu aveti nevoie de o diploma de mester pentru a atasa un cuier de perete, mai ales ca exista chiar si versiuni cu suporturi neperforate, adezive sau cu ventuza. Atentie, in acest caz evitam sa agatam jachete si geci parka. Iar daca preferati un cuier de perete fixat solid, o gaura, un diblu si un surub sunt suficiente pentru a-l fixa.

7. Cuierul de perete pentru haine este disponibil la un pret redus

Pentru ca exista versiuni minimaliste si pentru ca este de-a dreptul la moda, cuierul de perete poate fi gasit atat in colectiile designerilor, cat si la marile branduri de decoratiuni, la preturi accesibile. Si, stop prejudecatilor, unele ofera modele ultra-decorative, care par desprinse direct din interiorul caselor vedetelor, fara sa aiba pretul lor!

8. Cuierul de perete pentru haine se adapteaza la suprafata

Spatiu limitat pe hol, un perete inalt in dormitor sau lipsa de adancime in spatele usii? Cu o gama larga de stiluri si forme, cuierul de perete bun se potriveste peste tot, inclusiv in cele mai neasteptate locuri. Vertical, orizontal, miniatural sau superficial, tot ce trebuie sa faceti este sa definiti criteriile esentiale inainte de a parcurge site-urile de deco.

9. Cuierul de perete pentru haine poate fi facut in casa

Un cuier de perete DIY? Usor, cel putin pentru modelele brute si minimaliste. In plina tendinta industriala, un cuier poate fi realizat din tevi de cupru sau de instalatii sanitare, tije metalice sau crengi mari, fixate direct pe perete sau atarnate de scanduri. Hai sa incercam, creativi din toate partile, sa ne distram!

10. Cuierul de perete pentru haine se adapteaza la decor

Si aici, pentru ca este la moda, cuierele hol de perete face obiectul a mii de variante. Pe scurt, veti gasi cuiere de perete scandinave sau shabby chic, retro sau contemporane, minimaliste sau baroce, albe sau colorate, industriale sau rustice... suficiente pentru a se armoniza cu decorul existent si a crea un univers pe cat de functional, pe atat de rafinat!

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.