Cel mai bun echipament pentru fitness acasa, pentru incepatori, potrivit specialistilor

De ce ai nevoie pentru a face fitness acasa

Covor de yoga

Un set de greutati

Benzi de rezistenta

Minge de finess

Aparate fitness acasa pentru barbati

Programe de exercitii

Daca iti doresti sa practici fitness acasa este important sa te echipezi corespunzator. Chiar daca esti acasa vei avea nevoie de o pereche de incaltaminte sport si de echipament adecvat, care sa-ti permita sa te misti in voie. O pereche de colanti si un tricou din bumbac sunt cele mai bune alegeri pe care le poti face.Pentru a putea face sport acasa pentru slabit, pentru tonifiere sau din pura placere, este important sa ai un kit fitness acasa. Pe scurt, aduci o mica parte dintre echipamentele de la sala de fitness acasa.Nu ai nevoie de aparate sofisticate sau scumpe. Doar de cateva accesorii care sa te ajute efectuezi exercitiile dorite. Iata ce ar trebui sa cuprinda un set fitness acasa pentru incepatori.Un covor de yoga nu trebuie sa-ti lipseasca din casa daca iti doresti sa faci sport. Acesta poate fi folosit atat pentru a practica yoga cat si alte tipuri de exercitii de aerobic . Acestea atenueaza disconfortul creat de podelele dure si fac exercitiile sa para mai usoare.In cazul in care te-ai saturat sa ridici sticle cu apa, poti achizitiona un set de greutati. In functie de nivelul tau de antrenament poti alege greutati de 0,5 kg pana la 5-10 kilograme. Sau poti opta pentru gantere reglabile carora li se pot atasa mai multe greutati, astfel incat sa cresti treptat nivelul de intensiatate al exercitiilor.Expertii in fitness recomanda un set de benzi de rezitenta. Acestea sunt deosebit de utile pentru intensificatea exercitiilor de aerobic si pentru tonifierea muschilor picioarelor. Sunt extrem de versatile, potrivindu-se intr-o multime de tipuri de exercitii.O minge de fitness este deosebit de utila pentru pastrarea echilibrului, dar si pentru adoptarea unei mai bune pozitii corporale. Poate fi folosita ca atare, in timp ce te uiti la televizor sau stai la calculator, ori in timpul antrenamentelor.De regula, barbatii, prefera exercitiile intense. De aceea va fi nevoie de achizitionarea unor aparate care sa ii ajute sa atinga performanta acasa. Printre acestea se numara bara de tractiune care poate fi atasata de usa, astfel incat sa ocupe putin spatiu si sa nu incomodeze. Un set complet pentru exercitii TRX pentru acasa si o bicicleta fixa pentru a practica spinning.Daca esti incepator poti gasi pe internet o multime de programe fitness acasa pentru slabit sau tonifiere. Este important sa cauti programele favorite inainte de a achizitiona echipamentul necesar pentru fitness acasa, pentru a sti exact ce ai nevoie.Pe internet gasesti o multime de filmulete de exercitii, total gratuit. Trebuie doar sa gasesti ceea ce iti palce, fie ca este vorba despre exercitii de slabit rapid acasa, despre yoga, pilates sau trx. Le poti salva si, cand ai putin timp liber la dispozitie sa efectuezi exercitiilr dorite.