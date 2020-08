Intre iunie 2019 si iunie 2020, Johnson a castigat 87,5 milioane de dolari, incasand 23,5 milioane de dolari doar pentru rolul din "Red Notice" (Netflix), potrivit Forbes. In plus, Johnson a avut venituri si cu linia de haine Under Armour, Project Rock.Cu toate acestea, a inregistrat o usoara scadere din 2019, timp in care Johnson a avut venituri de 89,4 milioane de dolari cu rolul din "Jumanji: The Next Level", printre alte proiecte. Johnson a ajuns prima data in fruntea clasamentului in 2016, cu venituri totale de 64,5 milioane de dolari.Pe locul secund in top se afla Ryan Reynolds, colegul sau din "Red Notice", cu 71,5 milioane de dolari.Reynolds a fost platit cu 20 de milioane de dolari pe film, pe langa alte 20 de milioane de dolari de la Netflix pentru "Six Underground". Al treilea film produs de Netflix cu Reynolds este in pregatire si ii va aduce un alt salariu important. ...citeste mai departe despre " Cel mai bine platit actor de la Hollywood a castigat intr-un an peste 87 de milioane de dolari. Un singur rol i-a adus 23,5 milioane de dolari " pe Ziare.com