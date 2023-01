Ce trebuie sa stii despre jocurile live de cazino

Cazinourile online sunt tot mai populare. Vechii jucatori le descopera avantajele, iar cei noi le acceseaza fara sa mai treaca prin salile de jocuri, pentru ca sunt nativi digitali. La un casino online, poti juca oricand, inclusiv duminica sau de sarbatorile legale. Poti sa accesezi jocurile preferate din propria sufragerie, de la plaja sau in pauzele de la serviciu. Totusi, cand joci pe telefon prin intermediul unui software, nu ai aceeasi senzatie ca la casino. De aceea, pe platformele de jocuri online au aparut si sectiuni de jocuri de noroc live. Acestea recreeaza atmosfera si modul de joc specific cazinourilor offline. Inainte sa le accesezi, te invitam sa afli cateva informatii utile.

Care sunt diferentele dintre jocurile live si cele dintr-un casino fizic

Intr-un cazinou live se joaca, in general, aceleasi jocuri ca intr-un cazinou real. Diferenta majora intre jocurile live si cele dintr-un cazinou fizic consta in modul de accesare. La cele clasice, trebuie sa mergi si sa interactionezi fata in fata cu dealerul si ceilalti jucatori. La cele live, te joci si interactionezi prin intermediul conexiunii la internet.

Dealerul conduce jocul de la o masa de joc reala, intr-un decor tipic oricarui cazinou. Uneori, pentru jocurile live se foloseste chiar un cazinou real. Fiecare actiune a dealerului, fie ca este vorba despre impartirea cartilor sau rotirea ruletei, este vizibila pentru jucatori. Transmisiunea se realizeaza prin intermediul unor camere de inalta fidelitate si a unui sistem de sunet performant. Interactiunea cu dealerul si ceilalti jucatori se face printr-un chat live sau a unui sistem integrat camera/microfon.

Cum poti sa joci la un casino live

Oricine poate sa joace jocuri live la un casino online, daca are 18 ani si isi valideaza informatiile inscrise la crearea contului. Nu dureaza mult sa-ti deschizi un cont pe o platforma de jocuri online, iar conectarea ulterioara se face rapid, prin email sau prin intermediul numarului de telefon. Ca la orice cazinou, si in cele live se joaca pe mize reale. Poti sa incarci bani cu ajutorul cardului, dar si in agentii, prin plata cu numerar.

Asadar, dupa ce iti faci un cont si depozitezi bani, poti sa incepi sa te joci. Selecteaza sectiunea de jocuri live din meniul site-ului si alege unul dintre jocurile disponibile. Vei fi automat conectat la o sesiune live. Plasezi pariurile prin intermediul unor chipsuri virtuale sau cu ajutorul dealerului.

Jocuri disponibile in cazinourile live

Fiecare cazinou are propria oferta de jocuri live. Unele dintre cele mai populare sunt:

Top Card, un joc in care trebuie sa pariezi care dintre doua carti este mai mare;

Dragon Tiger, un joc in care masa este impartita in mai multe sectiuni, corespunzatoare celor doua animale simbol; tu trebuie sa pariezi pe ce animal va ajunge cartea cea mai valoroasa. Daca ghicesti, castigi.

Baccarat, un clasic al cazinourilor, se joaca tot cu carti; jucatorul trebuie sa parieze daca el sau casa are mana castigatoare ori daca este egalitate.

Craps, un joc de zaruri pe cat de simplu, pe atat de intens; trebuie sa pariezi pe zarurile castigatoare.

Ruleta, un alt clasic al cazinourilor; jocurile live de ruleta au numeroase variante astfel ca nu ai cum sa te plictisesti.

Blackjack este un joc de carti care continua sa atraga publicul pentru ca ofera cel mai bun raport de sanse; insa, ca sa castigi, trebuie sa ai un simt bun al probabilitatii, control si, la fel ca in cazul altor jocuri, noroc.

Megaball, un amestec de bingo si loterie care se joaca rapid.

Jocurile live sunt antrenante si iti permit sa experimentezi senzatiile din salile de casino la tine acasa.

