Ce tipuri de rame pentru ochelari există și ce caracteristici au

Purtarea ochelarilor este obisnuita in randul majoritatii oamenilor, indiferent daca este vorba despre adulti sau copii. Acestia reprezinta dispozitive medicale care au ca scop corectarea unor vicii de refractie sau accesorii al caror rol este de a proteja impotriva razelor soarelui sau de a oferi un aspect estetic aparte.

Deoarece sunt multe situatii in care ochelarii, fie ei de soare sau de vedere trebuie purtati, producatorii au devenit din ce in ce mai inventivi atunci cand vine vorba despre gama de produse. Pe langa caracteristicile personalizabile ale lentilelor si ramele acestora pot fi variante.

Rame speciale

Dupa cum sugereaza si numele, aceste tipuri de rame pentru ochelari sunt concepute pentru a fi purtate in anumite situatii speciale. Acestea sunt adresate in special copiilor foarte mici sau persoanelor care au activitati fizice solicitante (de exemplu, lucratorilor de pe santiere, atletilor sau sportivilor de performanta).

Variantele disponibile pe piata pot fi diferite in functie de aspect, materialul din care sunt construite, modul de fixare (dupa urechi sau prinse in jurul capului) ori chiar supradimensionate - care acopera intregul camp vizual (potrivite pentru schiori si inotatori).

In categoria aceasta vei gasi si functionalitati aparte. Spre exemplu, ai posibilitatea de a alege o rama clip-on pentru ochelarii de vedere, careia sa ii atasezi lentile de soare. Astfel, producatorii ofera varianta ochelarilor 2 in 1, in care poti interschimba lentilele sau le poti purta concomitent, in functie de necesitatile ochilor.

Tot in categoria ramelor speciale pentru ochelari poti gasi si varianta pliabila. Acest tip de rama isi modifica dimensiunea, putand fi mult mai usor de depozitat in rucsacuri, genti sau chiar buzunare. Ele sunt potrivite mai ales pentru persoanele care poarta ochelari ocazional.

Rame cu cadru complet

Cadrul complet al ramelor se refera la partea de material care imbraca integral marginile lentilelor. Una dintre principalele caracteristici alea acestora este rezistenta, dar si faptul ca poate sustine orice tip de lentila (fie ea de sticla - implicit mai grea sau de policarbonat - plastic).

In ceea ce priveste dezavantajele, ramele cu cadru integral pot fi mai grele decat alte modele, in principal din cauza cantitatii mai mari de material folosit.

Rame cu cadru pe jumatate

Anumite perechi de ochelari vin in variante cu rame pe jumatate de cadru. Concret, rama imbraca doar o parte a lentilei, de regula cea superioara. Avantajul principal al acestora este ca permite modificarea dimensiunii lentilei in partea neacoperita, dar si faptul ca sunt mai usoare decat cele integrale.

Un alt aspect pozitiv este si faptul ca nu obstructioneaza campul vizual, fiind mai discrete. Ramele cu cadru pe jumatate sunt potrivite si pentru dioptriile mari, deoarece mascheaza mai bine grosimea lentilelor.

Rame fara cadru

Ochelarii cu rame fara cadru sunt variante din ce in ce mai populare, in special datorita aspectului lor sofisticat, aproape insesizabil. Acestea nu aduc modificari majore aspectului fizic, fiind recomandate mai ales persoanelor care trebuie sa poarte ochelari in permanenta (sunt foarte usoare).

Unul dintre principalele lor dezavantaje este posibilitatea crescuta de a se rupe, deoarece sunt mai fragile decat alte variante de rame.

Ramele pentru ochelari trebuie alese in primul rand in functie de stilul de viata al persoanelor care urmeaza sa le poarte. Este importanta parerea medicului oftalmolog, deoarece astfel se poate determina perioada in care ochelarii trebuie purtati si grosimea pe care o vor avea lentilele.

