Ce semnificatii pot avea trandafirii criogenati?

1. Iubire nemuritoare

2. Marcheaza un moment deosebit din viata

3. Un nou inceput

Asa cum probabil te-ai asteptat deja, trandafirii criogenati reprezinta simbolul desavarsit al iubirii. Daca trandafirii rosii naturali semnifica dragostea pasionala, trandafirii criogenati (in special cei rosii) simbolizeaza dragostea dincolo de timp si de spatiu. Acestia reprezinta dovada suprema de iubire si pot fi daruiti cu ocazia aniversarii unui anumit numar de ani de la casatorie sau chiar in momentul cererii in casatorie. Un trandafir criogenat are o medie de viata de 25 de ani, ceea ce inseamna ca daruit in ziua nuntii, va fi alaturi chiar si la aniversarea de 25 de ani, supranumita,, nunta de argint" ca un martor tacut al iubirii. Daca vrei sa daruiesti un astfel de cadou, recomandarea noastra este sa alegi un Trandafir criogenat rosu in forma de inima, sub cupola, care poate reprezenta si un obiect de decor foarte frumos. Nu-i asa ca arata superb si ca va cuceri definitiv inima persoanei iubite?In functie de culoarea acestora, trandafirii pot avea diferite semnificatii. Spre exemplu, trandafirii galbeni, desi sunt considerati pe nedrept florile geloziei, sunt de fapt flori ale optimismului si bucuriei, flori-solare, care incalzesc sufletul oricui le priveste. Trandafirii albi marcheaza o renastere si sunt ideali pentru a fi daruiti unei persoane care alege un nou drum in viata sau care a depasit un anumit obstacol si a gasit puterea de a merge mai inainte. In plus, trandafirii albi se pot darui cu succes si la nasterea sau botezul unor copii. Astfel de momente deosebite merita un cadou special pentru a fi amintite. De aceea, alege trandafiri albi criogenati, care vor incanta privirea oricui. Recomandarea noastra este un trandafir alb sub cupola, in forma de inima. Acesta pare delicat, insa este mai rezistent decat crezi si asa cum spuneam si mai sus, poate fi pastrat cu succes timp de mai bine de un sfert de secol.Desfasurarea fireasca a vietii unui om presupune mai multe etape (inceputuri) prin care trebuie sa treaca pentru a se maturiza si pentru evolua atat pe plan personal, dar si profesional. Iar aceste etape trebuie marcate corespunzator, pentru ca de obicei, sunt evenimente fericite. Un nou loc de munca, o reusita personala, rezervarea celei mai frumoase vacante din viata unei persoane si asa mai departe. Toate aceste intamplari sunt speciale si trebuie pastrate in suflet, iar un trandafir criogenat va fi cel care iti va aduce aminte de aceste clipe.In incheiere, am vrea sa stim ce parere ai despre acesti trandafiri si cui i-ai darui.