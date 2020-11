Ce cadouri frumoase aduce Mos Craciun in 2020? Top 17 idei de tinut minte

Mindblower.ro, cel mai mare magazin online de cadouri Craciun din Romania, ne-a confirmat ca stocurile pentru sarbatorile de iarna sunt pregatite din septembrie si clientii fideli au inceput sa plaseze comenzile pentru Craciun de la 1 Octombrie.Anul acesta va fi primul Craciun sub umbra pandemiei, iar acest lucru va schimba putin comportamentul nostru in ceea ce priveste cumparaturile pentru cadouri. Nu mai mergem in mall-uri, in magazine clasice, ci toata vanzoleala se muta in online.De aceea, Mindblower s-a pregatit intens pentru urmatoarea perioada cu stocuri mari de cadouri, o platforma usor de folosit, filtre de ghid pentru cadourile de Craciun in functie de destinatar. Plata se poate face direct prin card, iar livrarea este avantajoasa. Cei care doresc, pot sa opteze inclusiv pentru impachetarea cadourilor de Craciun. Cursa pentru cadourile perfecte de Craciun poate fi distractiva, nu epuizanta sau o corvoada. Secret: Comanda Cadourile din timp.E unul din cele mai reusite cadouri de Craciun pe care poti sa le faci in 2020. Nu trebuie sa-i stii masurile sau preferintele cele mai ascunse, pentru ca oricine apreciaza o harta razuibila ce poate fi personalizata cu propriile calatorii. Harta Romaniei are o valoare sentimentala pentru orice roman, iar in versiunea razuibila, misiunea devine si mai captivanta. Se livreaza intr-un tub cartonat, care o protejeaza, insa poate fi agatata si pe perete.Cei de la Mindblower ne-au spus ca aceste sosete au fost cadoul-vedeta in 2019 si probabil in 2020 in continuare multe persoane care le vor alege. Dincolo de faptul ca sunt extrem de amuzante, aceste sosete pentru barbati descretesc fruntile, incalzesc picioarele si dau tonul pentru o zi relaxanta acasa.Niste sosele colorate ceva mai serioase sunt aceste modele pentru costum, cu imprimeuri diamant. Adorate in Vest si acceptate in moda barbatilor de afaceri de succes, aceste sosete sunt un cadou reusit pentru a fi strecurate sub bradul de Craciun sau in ghetele de Mos Nicolae.Simti ca vrei sa faci un cadou mai aparte de Craciun pentru mama, pentru iubita sau sotie? Acest trandafir placat cu aur de 24 de karate va face furori in inima ei. Cu o marime naturala si fiind un trandafir real, uscat si suflat cu aur, cu o delicatete fara masura, acest trandafir din aur poate suci mintile oricarei femei.Unul din cele mai potrivite cadouri moderne pentru Craciunul 2020 este acest barometru meteo de birou. O curiozitate stiintifica si cu radacini legate de expeditiile lui Darwin, acest barometru de birou este un obiect decorativ care isi schimba constant aspectul, trecand de la stelute la zona tulbure, fulgi, limpede etc.Pentru ea sau pentru el, aceasta masuta pliabila este extrem de practica in zilele noastre. Cu ajutorul ei poti lucra din pat sau de pe canapea, poti lua gustari, raspunde rapid la emailuri, poti viziona un film sau poti citi relaxat. Intr-o perioada in care scolarii fac online cursuri si oamenii mari lucreaza mai degraba de acasa, o masuta laptop pliabila cu mouse este aproape esentiala, iar Mosul stie asta.Cadou pentru seful, pentru nasi sau pentru cei care au de toate? Opreste-te la acest cadou select, un dozator cu bauturi Glob pamantesc. Globul este asezat pe un stativ din lemn, ceea ce ii sporeste eleganta si atat el, cat si celelalte pahare sunt impregnate cu siluetele continentelor. Corabia din interiorul globului este, fabricata din sticla, este cireasa de pe tort care confirma ca acest cadou este unul din cele mai reusite surprize pentru Craciunul 2020.Si lui Mos Craciun ii plac petrecerile, mai ales daca includ un turn Jenga si cateva pahare de shot. Turnul instabil provoaca cele mai mari distractii la petreceri restranse. Regulile sunt simple. Jocul include mai multe blocuri din lemn inscriptionate cu provocari, iar misiunea este de a construi turnul sau de a extrage cate un bloc fara ca turnul sa se clatine.Multi au ustensile de gratar, dar putini au ustensile gratar de milionar. O versiune amuzanta, cu finisaj auriu, ustensilele incluse in pachet sunt: furculita pentru gratar, spatula, cleste pentru gratar, perie, paleta si cutit. Toate vin intr-o geanta neagra de voiaj foarte rezistenta.Pentru ca e iarna, pentru ca e sezon rece, pentru ca e frumoasa ca o sirena din povesti, pentru ca e cocheta si jucausa si pentru ca merita sa fie rasfatata, acesta este cadoul potrivit pentru ea. Fie ca e vorba de iubita, sotia, sora ta sau o prietena buna, patura coada de sirena o va incanta peste masura. Are o coada mare si solzi de peste tricotati cu delicatete.Bunastarea incepe de la picioare, iar acest covoras pentru reflexoterapie este o idee excelenta de cadou pentru Craciun. Este prevazut cu mai multe puncte ferme care actioneaza asupra talpilor cu diferite efecte. Mii de terminatii nervoase exista in talpi, asa ca rezultatele vor deveni rapid vizibile.Ochelarii de relaxare sunt un cadou potrivit pentru mama, colega de birou, iubita, sotie, sefa etc. Daca trebuie sa pregatesti un cadou pentru Secret Santa, ochelarii cu masaj ar fi o idee chiar interesanta. Nici macar nu trebuie sa cunosti foarte bine colega sau colegul pentru care pregatesti cadoul surpriza. Oricum ii va fi de folos.Credem ca acesta este un cadou de Craciun perfect pentru copii, tineri pentru ca e legat de fizica si geografie. In acelasi timp, este un cadou deosebit pentru oricine, de pus pe birou si de admirat la ceas de seara invaluit in lumina sau la ceas de zi. Uimeste prin faptul ca pluteste si se invarte singur.Cauti un cadou care sa reflecte magia Craciunului? Ce zici de acest proiector stele pe tavan? Copiii vor fi fascinati de el si asa poti incepe sa-i spui povestea Craciunului, cum Iisus s-a nascut intr-o iesle, cum magii de la Rasarit au plecat sa-l caute si cum steaua cea mare lumina asupra locului in care Pruncul Sfant se nastea.E o clepsidra, dar una cu totul deosebita prin faptul ca este umpluta cu nisip magnetic care formeaza o floare minunata atunci cand cade intr-un fir subtire prin gatul de la mijloc. Comanda clepsidra si pune-o sub brad pentru o persoana romantica, sensibila, iubitoare, care apreciaza cadourile decorative.E clar: am calcat pe taramul cadourilor pentru barbati, iar Mos Craciun chiar stie sa faca daruri alese. Trusa de scule Jerrycan atrage prin faptul ca este camuflata. Intr-un bidon clasic de ulei se ascund de fapt mai multe scule, care vor deveni utile pentru orice barbat.Cauti cadouri de Craciun pentru nasi, pentru fini, parinti, socri, barbati, sefi sau chiar cadouri corporate? Pentru toti acestia se potriveste un set de accesorii pentru vin Bravissima. Ajuta-i sa aiba la indemana esentialele necesare atunci cand deschid o sticla de vin, chiar daca nu este un eveniment special, ci doar o seara linistita.Sosetele colorate nu ar trebui sa lipseasca de sub bradul de Craciun, mai ales cand vorbim de femei. Ele adora sa-si incalzeasca picioarele in sosete calduroase, cu design tematic, placute la atingere si rezistente. Ofera-i aceste modele si va fi placut surprinsa. Ai putea chiar sa i le oferi de Mos Nicolae, fara sa astepti Craciunul.Craciun, steaua de la Rasarit, cer, constelatii, cana termosensibila Constelatii. Daca si tu vezi legatura dintre toate acestea, alege un cadou simpatic. E o cana termica ce se aprinde cu stele pe exterior atunci cand torni in ea lichid fierbinte (ceai, ciocolata, lapte, cafea, cappuccino etc).Vino pe Mindblower sa vezi si alte idei minunate de cadouri pentru un Craciun magic.