Cât de des este recomandat să schimbi salteaua

Intampini probleme cu somnul? Atunci cand ai probleme in a adormi, cand somnul in anumite pozitii iti provoaca disconfort sau a doua zi te trezesti cu dureri de corp, probabil ca este timpul sa cumperi o noua saltea care sa te ajute. Chiar si o singura noapte lipsita de odihna, iti poate afecta intreaga zi. O saltea de calitate te va ajuta sa iti redobandesti somnul. Gaseste salteaua perfecta pentru a beneficia de 7-9 ore de somn exceptional. Afla in cele ce urmeaza, cat de des recomanda specialistii schimbarea saltelei.

Salteaua isi pierde o parte din inaltime si duritate in timp

Somnul de calitate reprezinta o parte esentiala a unui stil de viata sanatos. Cheia pentru a dormi bine este un pat de dimensiuni potrivite si o saltea confortabila. In timp, saltelele isi pierd din inaltime si fermitate. Cand dormi in acelasi loc pe saltea, isi va face aparitia o adancitura in zona de mijloc, unde, de obicei, greutatea corpului este mai mare.

Aceasta adancitura nu iti va mai mentine o pozitie corecta a corpului si o aliniere adecvata a coloanei vertebrale. Astfel, nu te vei odihni corespunzator pe timpul noptii, iar a doua zi risti sa apara senzatii de iritatie, anxietate, oboseala, precum si dureri de spate sau de gat.

Te trezesti in fiecare zi cu dureri de spate

Atunci cand salteaua prezinta semne vizibile de deteriorare, precum umflaturi si denivelari in spuma, este timpul sa o inlocuiesti. Salteaua ar trebui sa-ti sustina in mod corect corpul si alinierea coloanei vertebrale, eliminand presiunea exercitata de greutate corpului. Daca te trezesti cu dureri de spate sau te simti intepenit, este posibil ca salteaua sa nu iti mai ofere sprijinul de care ai nevoie.

O saltea buna trebuie sa fie confortabila, sa-ti sustina corect corpul, sa previna durerile si iti ofere un somn mai profund. Toti acesti factori contribuie la un somn odihnitor, care sa te revigoreze pentru o noua zi.

Dormi mai bine pe canapea

Un alt motiv pentru care este recomandata schimbarea saltelei, este atunci cand preferi confortul canapelei. Daca dormi mai bine oriunde altundeva, mai putin in propriul pat, este timpul sa investesti intr-o saltea confortabila si de buna calitate, care sa iti ofere sustinerea necesara pe timp de noapte.

Simti miscarile partenerului tau

Saltelele vechi nu reduc in mod eficient transferul de miscare. Asadar rasucirea si intoarcerea partenerului tau in timpul somnului, ar putea sa te trezeasca. Daca nici tu si nici partenerul tau nu dormiti bine si aveti o noapte care nu va satisface nevoia de somn, salteaua veche ar putea fi de vina.

Salteaua miroase neplacut si provoaca alergii

In timpul noptii, fiecare dintre noi elimina celulele moarte ale pielii. Alaturi de acestea, corpul transpira, eliminand transpiratia in lenjeria de pat si implicit, in saltea. In timp, pielea moarta, transpiratia, dar si praful din interiorul locuintei, creeaza mediul propice dezvoltarii bacteriilor si mucegaiului. Astfel, se produc acarienii de praf, care, la randul lor, dezvolta alergeni si un mediu de somn neigienic.

De asemenea, imposibilitatea aerisirii corecte a saltelei, conduce la dezvoltarea unui miros neplacut, ce poate interfera cu somnul.

Atunci cand salteaua ta nu mai indeplineste criteriile necesare unui somn odihnitor, probabil ca este timpul sa cumperi o noua saltea care sa te ajute. Majoritatea oamenilor tind sa-si tina salteaua mult prea mult timp. Specialistii recomanda schimbarea saltelei dupa 5 - 7 ani de la folosinta si ori de cate ori cauzeaza un somn inconfortabil.

