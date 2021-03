Care sunt etapele unui divort si cum te poate ajuta un avocat

Un avocat specializat in dreptul familiei este persoana potrivita pentru a te ghida in tot ce tine de procedura divortului. Vei putea fi indrumat spre luarea celor mai bune decizii in propriul interes si al copiilor minori implicati. Un avocat dreptul familiei este potrivit pentru a te ajuta in redactarea si verificarea documentatiei necesare intr-un divort, te va reprezenta in fata instantei si va participa la medierea partilor implicate in divort.Divortul pe cale amiabiala se desfasoara in majoritatea cazurilor in fata unui notar, fiind si exceptii in care se apeleaza la cale judecatoreasca. Poti apela la un avocat divort daca vrei anumite lamuriri cu privire la actele necesare si conditiile care trebuie indeplinite, fara sa fie nevoie de reprezentare.In cazul divortului pe cale amiabila, cei doi soti sunt de acord cu privire la motivul divortului si la modul in care sa se imparta bunurile dobandite in casatorie. Se va depune la notar o cerere de divort, iar cei doi soti trebuie sa se prezinte amandoi in fata notarului pentru a-si declara consimtamantul cu privire la divort. Daca exista copii minori, cei doi soti vor trebui sa fie de acord cu privire la modul de exercitare al autoritatii parintesti, unde va locui copilul si cheltuielile de intretinere ale acestuia.Chiar daca nu este necesara prezenta unui avocat, poti discuta cu un avocat divort despre modul prin care puteti sa conveniti asupra aspectelor ce tin de exercitarea autoritatii parintesti custodia si intretinerea copilului. Divortul nu se pronunta imediat. Dupa ce s-a depus cererea de divort, in decurs de 30 zile, cei doi soti au alocat timp de gandire asupra deciziei. Daca dupa cele 30 de zile nu se mai prezinta la notar, atunci cererea se respinge.In cazul divortului pe cale judecatoreasca ajutorul unui avocat este esential. Acesta va reprezenta pe reclamant sau pe parat, in functie de pozitia in care se afla clientul. Cei doi soti ajung in fata instantei pentru ca nu se pot decide asupra partajului si a custodiei copiilor. Se va depune o cerere de divort la judecatoria in circumscriptia careia se afla resedinta celor doi soti. Ca prim pas se va incerca reconcilierea dintre cele doua parti si ajungerea la un numitor comun, fara judecata. Aici un avocat divort va juca un rol important in medierea diferentelor care apar in opiniile si actiunile celor doi soti.In caz de divort se apeleaza la un avocat dreptul familiei care se va ocupa de redactarea cererilor si intampinarilor, va reprezenta clientul in fata instantei de judecata si va participa la mediere, daca este cazul. Va oferi sfaturi si recomandari cu privire la aspecte ce tin de partaj, custodia si stabilirea pensiei alimentare in cazul copiilor minori.Pentru a diminua din disconfortul creat de divort, elimina orice incertitudine cu privire la actiunile legale pe care le poti intreprinde, in tot ce tine de desfacerea casatoriei si apeleaza la un avocat cu experienta in dreptul familiei.