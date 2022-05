Care sunt diferentele dintre lichior si bauturile spirtoase

Bauturile spirtoase au aparut odata cu inventarea alambicului. Surprinzator, acesta a aparut in lumea araba, unde alcoolul este interzis. In cautarea unor remedii medicale, savantii au creat unealta pentru distilare. Nu a durat mult pana cand europenii au adoptat alambicul si l-au folosit pentru crearea de bauturi alcoolice tari. Spirtoasele s-au diversificat pe masura ce popoarele au adoptat alambicul. In functie de resursele disponibile si gust, au aparut spirtoase din struguri, din prune si alte fructe, din vin sau amestecuri de alcool si sucuri de fructe. Una dintre cele mai populare bauturi este lichiorul. Exista numeroase variante de lichior, care sunt pe placul amatorilor de bauturi dulci. Dar care sunt diferentele intre lichioruri si bauturile spirtoase? Afla raspunsul din randurile care urmeaza.

Ce sunt lichiorurile

Exista o mare varietate de lichioruri, iar toate au in comun o caracteristica: pe langa alcoolul distilat, contin si un suc de fructe. Practic, fructe intregi sau sucul lor se macereaza intr-un distilat de alcool, panca cand gustul si culoarea se transfera bauturii. Cele mai comune fructe sunt visinele, ciresele, caisele si strugurii. In limba romana, lichiorul ia numele fructului macerat. Sunt comune bauturi ca:

● Visinata;

● Ciresata;

● Caisata;

● Nucata.

Unele lichioruri se fac si din alte produse alimentare, ca ciocolata, cafeaua sau din anumite plante aromatice. Traditional, lichioruri din anumite plante se foloseau ca leacuri pentru boli digestive sau de alt tip. Pe teritoriul Romaniei, nucata era fabricata deseori cu acest scop. Spirtoasele folosite pentru distilare pot fi diverse, de la alcoolul pur din grau la cel din struguri, whisky, vodka, s.a. De cele mai multe ori se adauga si zahar in compozitie, pentru ca gustul dominant sa fie dulce.

Ce sunt spirtoasele

Bauturi alcoolice si bauturi distilate

Bauturile alcoolice se impart in doua categorii:

● Fermentate;

● Distilate.

Primele se obtin doar prin fermentarea unor fructe sau cereale. Exemple cunoscute sunt:

● Cidrul;

● Vinul;

● Berea;

● Saké.

Bauturile distilate, numite si spirtoase, trec atat printr-un proces de fermentare, cat si printr-unul de distilare. Practic, fructele sunt lasate sa fermenteze natural sau sunt “ajutate” prin adaugarea unor fermenti sau drojdii. Procesul este simplu: drojdiile si zaharul din compozitia fructelor/cerealelor produc o reactie chimica, rezultatul fiind alcoolul si dioxidul de carbon. Insa alcoolul este amestecat cu apa si alte reziduuri din materia prima, asa ca, pentru a-l extrage, este nevoie de distilare. Cele mai cunoscute bauturi distilate sunt:

● Whisky;

● Coniac;

● Gin;

● Rachiu;

● Tuica;

● Palinca.

Cum se face distilarea

Materia pentru distilare se pune intr-un alambic, care este format dintr-un cazan care se izoleaza, condensatorul si recipientul pentru alcool. Cazanul se incinge la foc, pentru ca alcoolul sa se evapore si sa circule prin alambic pana se condenseaza. Pentru ca alcoolul se evapora la o temperatura mai mica decat apa, lichidul rezultat va avea o tarie superioara unei bauturi nedistilate, ca vinul, de exemplu. Distilarea se poate face de mai multe ori, pentru crearea unei bauturi spirtoase mai tari.

Diferenta intre spirtoasele din fructe si lichioruri

Cand spirtoasele si lichiorurile se fac din aceleasi fructe, ne-am putea astepta la o experienta de gust similara. Pentru ca procesele de productie sunt partial diferite, ele au insa caracteristici diferite. Concentratia mare de alcool a spirtoaselor domina senzatia gustativa, dar de multe ori raman note de gust de la fructe sau samburi. In plus, culoarea este de multe ori inexistenta sau, daca exista, se datoreaza invechirii in butoaie. In cazul lichiorurilor, macerarea transfera mare parte din gust si culoare produsului final. Astfel, gustul dominant este cel de fructe, nu de alcool.

Lichiorul si spirtoasele sunt bauturi care se servesc fie ca atare, fie alaturi de anumite preparate. Spirtoasele sunt preferate la aperitiv, in timp ce lichiorurile se beau de cele mai multe ori la desert. Indiferent pe care le preferi, consuma-le cu moderatie.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.