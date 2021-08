Care sunt cele mai comune cauze de deces in Romania?

3 afectiuni care reprezinta cauzele cele mai comune de deces in Romania

Boala cardiaca ischemica

Accidentul vascular cerebral

Cancerul pulmonar

Cu toate ca speranta de viata la nastere in Romania a crescut cu mai bine de 4 ani intre 2000 si 2017, aceasta ridicandu-se de la 71.2 ani la 75.3 ani, ea ramane insa una dintre cele mai mici valori din UE, fiind mai mica cu aproximativ 6 ani fata de media prezentata de celelalte tari membre.Pentru a explica motivul acestor statistici joase, autorii raportului s-au axat pe factorii de risc asociati cu stilul de viata, mentionand ca 1 din 5 adulti romani fumeaza, ca obezitatea si supraponderabilitatea in randul copiilor a crescut la 15% si ca rata consumului de alcool este cu mult peste media de 20% a Uniunii Europe, cea a Romaniei fiind de 35%.Mai mult decat atat, in randul barbatilor rata consumului de alcool trece peste 50%, acesta fiind un numar extrem de ridicat.Toti acesti factori de risc impreuna cu numarul mare de persoane neasigurate (11% in 2017), au creat o imagine destul de clara a sanatatii in Romania si a cauzelor cele mai comune de deces.Conform aceluiasi raport, boala cardiaca ischemica si accidentul vascular cerebral reprezinta cauzele principale de deces in Romania, urmate apoi de cancerul pulmonar care reprezinta principala cauza de deces datorata cancerului, aceasta crescand cu aproape 14% din anul 2000, in mare parte datorat numarului mare de fumatori.Aditional, rata de mortalitate cauzata de alte tipuri de cancer a crescut si ea in ultimii ani, in special cea asociata cu cancerul de san si cel colorectal.Conform celor de la Eurostat [2], rata de mortalitate in Romania cauzata de afectiunile cardiovasculare este de 58%, acestea rezultand de cele mai multe ori in urma depunerilor de grasimi pe peretii vaselor de sange, ducand astfel la aparitia aterosclerozei.Boala cardiaca ischemica este cauzata de ingustarea arterelor si de intreruperea circulatiei normale a sangelui.Depunerea grasimilor pe peretii vaselor de sange si formarea placilor de aterom reprezinta unul dintre principalele motive care pot duce la aparitia acestei probleme.Factorii de risc care pot creste probabilitatea de formare a placilor de aterom si de dezvoltare a bolii cardiace ischemice includ obezitatea, fumatul, diabetul zaharat, sedentarismul, hipertensiunea arteriala si multe altele.Acesta apare atunci cand circulatia sangelui catre creier este redusa sau intrerupta, tesuturile cerebrale fiind private astfel de oxigenul si nutrientii necesari.Intreruperea circulatiei normale poate fi cauzata fie de un cheag care blocheaza o anumita artera, fie de ateroscleroza si formarea placilor de aterom, fie de ruperea vasului de sange.Accidentul vascular cerebral reprezinta o urgenta medicala care necesita atentie imediata astfel incat persoana afectata sa aiba sanse cat mai mari de evitare a leziunilor cerebrale permanente sau altor complicatii.Conform raportului efectuat de Organizatia Mondiala a Sanatatii [1], rata de deces cauzata de afectiuni care puteau fi prevenite sau tratate este una dintre cele mai ridicate in UE.In cazul accidentului vascular cerebral si a bolii cardiace ischemice, depunerile de grasimi pot fi evidentiate prin numeroase proceduri, vezi aici riscurile procedurii de angiografie coronariana , in baza lor medicul specialist putand recomanda tratamentele corespunzatoare pentru a preveni aparitia eventualelor complicatii.Acest tip de cancer apare la nivelul plamanilor, celulele incepand sa creasca necontrolat si sa se raspandeasca si in alte zone ale corpului.Cancerul pulmonar poate fi de mai multe tipuri si tinde sa fie asimptomatic in stadiile incipiente. Cu toate acestea, odata ajuns in stadii mai avansate acesta poate prezenta anumite simptome cum ar fi tuse persistenta, hemoptizie, durere toracica, dispnee si multe altele.Administrarea cat mai devreme a tratamentului poate ajuta la obtinerea unor rezultate mult mai bune, acestea tinand insa cont si de alte aspecte cum ar fi sanatatea generala a persoanei afectate, varsta si tipul de cancer.Pentru a descoperi din timp orice abateri de la normal, este recomandata efectuarea analizelor si investigatiilor medicale regulate, chiar daca nu exista semne sau simptome prezente.State of Health in the EU: Romania Country Health Profile 2019. World Health Organization/European Commision, www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/419472/Country-Health-Profile-2019-Romania.pdf."Cardiovascular Diseases Statistics." Cardiovascular Diseases Statistics - Statistics Explained, ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cardiovascular_diseases_statistics#Deaths_from_cardiovascular_diseases.