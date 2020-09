Cand altii se intrec in reclame, ViataBio, viata-bio.ro, mizeaza doar pe increderea publicului

Exista alternative bio la detergentii si cosmeticele clasice

Produse testate dermatologic si preturi pe masura calitatii - o caracterizare a produselor bio

Calitatea ar trebui sa fie pilonul de baza dupa care se fac achizitiile. Iata ca nu se intampla asa de fiecare data, iar aici in mare parte este de vina informarea inexistenta sau eronata. Ce ar trebui sa stie publicul despre deteregentii si cosmeticele din comert in 2020?2020, un an greu incercat, ar trebui sa faca din fiecare roman un om mult mai atent la ceea ce cumpara, respectiv la ceea ce foloseste. Pentru cei ce nu stiau pana acum, exista alternative bio pentru detergentii, dar si pentru cosmeticele de pe piata.Atunci cand vorbim de bio, vorbim din start de zero risc de poluare si de zero risc de a manifesta reactii adverse, atat timp cat informatiile de pe eticheta sunt analizate cu atentie. ViataBio, cu magazinul online viata-bio.ro , se bucura deja de aprecierea publicului care a inteles cat de important este sa inlocuiesti tot ce este bogat in chimicale cu alternativa bio, direct de la mama natura.In cadrul magazinului online, intitulat de altfel si Mallul Sanatatii Tale, regasesc cei interesati o gama selecta de detergenti rufe, detergenti universali, solutii de curatat pentru bucatarie, dar si detergenti de vase - fiecare produs disponibil este bio.De diversitate se bucura si categoria de cosmetice naturale , acolo unde publicul interesat gaseste sapunuri, geluri de dus, produse pentru ingrijirea parului, a mainilor, dar si produse pentru ingrijirea ochilor, a tenului, corpului si bineinteles produse pentru ingrijirea picioarelor - din nou, fiecare produs din stoc este bio.Preocuparea de baza a parintilor este grija la produsele cu care cei mici intra in contact. Iata ca ViataBio a dezvoltat o categorie incarcata de cosmetice bio doar pentru juniori. Parintii interesati o pot descoperi accesand viata-bio.ro.Produsele din cadrul magazinului online anterior mentionat sunt bio pana la cele mai mici detalii. Acestea sunt testate dermatologic inainte de a fi puse la dispozitie pe piata si vin insotite de certificarea calitatii aparte direct de la producator.In lista producatorilor ce isi expun produsele pe viata-bio.ro amintim de nume grele ale acestei industrii precum Manicos, Green People, Ecomax, Ecozone, Earth Friendly Baby, Badger, Tiama, Waft si multi altii. Lista completa cu producatori este disponibila online.Produsele bio, fie ca vorbim de detergenti sau cosmetice, nu prezinta parfumuri artificiale, ci naturale, din extracte. Bineinteles, exista si detergenti, dar si cosmetice ce nu au miros. In plus, produsele in cauza nu polueaza, nu ataca pielea sensibila, nici pe cea a bebelusilor, iar ambalajele lor sunt de asemenea biodegradabile.Pentru toti cei interesati,este disponbil la orice ora din zi si din noapte, comenzile putand fi plansate direct pe site-ul oficial viata-bio.ro.