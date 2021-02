Inovatiile sunt necesare pentru a preveni un dezastru climatic, a afirmat Bill Gates in declaratii publicate luni in cotidianul de afaceri german Handelsblatt. Acest lucru nu este imposibil, insa va fi foarte dificil, a adaugat el.Gates a cerut, de asemenea, o crestere de cinci ori a investitiilor guvernamentale in cercetarea energiei curate si a altor inovatii climatice din intreaga lume in urmatorul deceniu.Antreprenorul si filantropul estimeaza ca va fi nevoie de cel putin 110 miliarde de dolari anual pentru cercetare.In noua sa carte, "Cum sa eviti un dezastru climatic", Gates cere ca emisiile de CO2 sa fie eliminate complet pana in 2050 pentru a se evita pagube economice si de mediu enorme.El sustine ca omul trebuie sa schimbe economia fizica intr-un ritm nemaivazut pana acum. In plus, crede ca taxele pe CO2, tranzactionarea certificatelor verzi si energiile alternative, precum energia solara si eoliana, sunt indispensabile.Citeste si:Cum s-au mentinut la putere magistratii anti-justitie care au sustinut "reformele" PSD-ALDEAcuzatiile stupefiante ale senatoarei Sosoaca: "Pacientii de la ATI sunt deconectati de la aparate". Avocata anunta ca voia sa se duca la Dragnea, la RahovaRomanca desemnata de Comisia Europeana sa afle cum afecteaza COVID viata in statele membre UE: "Coronavirusul nu va disparea niciodata, dar vom ajunge sa-l controlam"Cum ii fila Securitatea pe cetatenii straini cazati la hotelurile din Bucuresti si de pe LitoralUn hotel din Mamaia a fost obligat de instanta sa restituie unui client banii pe sejur. Minciuni in serie pe site-ul unde a facut rezervarea ...citeste mai departe despre " Bill Gates va investi 2 miliarde de dolari pentru a preveni schimbarile climatice " pe Ziare.com