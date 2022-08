Bianca Drăgușanu a găsit 21.000 de euro într-o sacoșă la mall: "Am oprit la o cafenea să ne luam un croissant"

Bianca Drăgușanu a găsit 21.000 de euro, într-o sacoșă, la Mall Băneasa, miercuri, 24 august.

Fosta asistentă TV a sunat la poliție imediat și a reușit să găsească persoana care a pierdut banii, întrucât lângă bani se aflau și actele acesteia.

„Mă aflu în Mall Băneasa cu prietena mea. Ne-am oprit la o cafenea să ne luăm un croissant și am găsit o pungă cu 21 de mii de euro și cu un pașaport în ea. Bineînțeles că am sunat împreună cu prietena mea la 112, am anunțat Poliția.

Au găsit persoana din pașaport, cu extrasul de cont și cu suma și au sunat-o. În momentul acesta, așteptăm ca omul să vină să își ridice banii. Încă sunt în mall cu prietena mea și cam asta s-a întâmplat. Am început ziua drăguț, zic, nu?!", a declarat Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.

