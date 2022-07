Articole de sezon care să nu-ți lipsească! Profită de reduceri pentru a te bucura de vară

Vara este sezonul distractiei, al timpului petrecut in aer liber, dar si al caniculei si dorintei de a merge la plaja sau la piscina. Iar pentru a avea parte de o vara cu adevarat incendiara si distractiva trebuie sa te pregatesti cum se cuvine.

Pentru ca bugetele sunt, de cele mai multe ori, limitate este important sa nu renunti la visurile tale si sa te indrepti spre reducerile verii. Astfel, cu ajutorul reducerilor de sezon, vei putea achizitiona tot ceea ce ai nevoie pentru o vara incendiara.

Racoreste-te cu ajutorul unui ventilator

Nu ai aer conditionat? Un ventilator este mult mai ieftin si mai usor de utilizat de oricine. Poti alege unul de camera, daca doresti sa-l folosesti acasa, in zilele caniculare. Sau poti alege un mini ventilator portabil pe care-l poti lua cu tine oriunde mergi.

Mini ventilatorul te va ajuta sa faci mai usor fata zilelor caniculare, indiferent ca il folosesti la locul de munca, pe strada sau in vacanta. De fapt, este atat de usor de transportat incat il poti tine in geanta mereu si il poti folosi oricand ai nevoie. De asemenea, este ideal si pentru zilele de vacanta petrecute la plaja sau pentru vacantele cu cortul.

Prin urmare, un ventilator, indiferent de tipul acestuia, este indispensabil in zilele de vara.

Protejeaza-te de tantari

Tantarii sunt insectele cele mai nesuferite in sezonul cald, deoarece iti strica orice chef de distractie. Din fericire insa, ciupiturile de tantari pot fi prevenite oriunde ai merge.

Acasa, daca nu ai plase de tantari la geamuri, poate fi greu, daca nu chiar imposibil, sa dormi. Nu doar ca aceste insecte fac un zgomot insuportabil, dar ciupesc, provocand iritatii grave ale pielii. Prin urmare, o plasa de tantari autoadeziva poate fi solutia perfecta pentru a te bucura de nopti linistite pe timp de vara.

Cat despre serile petrecute in aer liber, la terasa, in parc sau chiar in gradina, de mare folosi sunt cremele, lotiunile sau spray-urile anti-tantari. Acestea sunt fabricate din plante care tin tantarii la distanta de tine, iar tu te vei putea bucura de seri linistite.

Scaune de plaja si/sau sezlonguri

Mergi la plaja, dar ai un buget limitat si nu iti permiti inchirierea unui sezlong? Atunci poti cumpara unul sau poti cumpara un scaun de plaja. Acestea sunt forte usor de carat, fiind portabile si deloc grele. Prin urmare este o alternativa ieftina si eficienta de a te bucura de plaja asa cum se cuvine.

Scaunele de plaja si sezlongurile sunt insa, deosebit de utile si pentru cei care stau la curte si vor sa se bucure de soare si de un bronz frumos la final de saptamana.

Indiferent cum le utilizezi, acestea sunt pliabile si nu ocupa mult spatiu in zilele de iarna cand trebuie sa le depozitezi in casa.

Alte produse care sa nu-ti lipseasca vara

Printre produse vara care nu trebuie sa-ti lipseasca se numara si o geanta de plaja, care poate fi folosita inclusiv in oras, o geanta frigorifica pentru zilele de plaja sau cele in care mergi la un picnic, o minge de plaja pentru copii, o piscina gonflabila pentru copii (cei mici adora sa se balaceasca), colac, si alte accesorii utile pentru plaja, in functie de necesitatile fiecarei persoane.

Prin urmare profita de reduceri articole de vara si bucura-te de sezonul cald asa cum se cuvine.

