Anul acesta se poarta ECO. Produsele ecologice castiga tot mai multi adepti

In urma cu 10-15 ani, in afara acelor A-uri destul de cautate la produsele electrocasnice, orice initiativa cu componenta ecologica era greu de digerat in Romania. Prea putinul - de la bani, pana la educatie si informatie - determina decizii diferite.Intre timp, situatia a evoluat semnificativ. Am inceput sa colectam selectiv, suntem tot mai atenti la ceea ce punem in cosul de cumparaturi si in stomac, altfel spus alegerile noastre tind sa tina seama tot mai mult de factorul ecologic, pentru sanatatea noastra si a mediului in care traim.Poate ca "de vina" sunt stirile despre incalzirea globala si soarta nesigura a ursului polar, purificatorul din sufragerie ai caror indicatori cresc de la o zi la alta, subventiile acordate de stat pentru proiecte eco sau - pur si simplu - dorul dupa ierni inzapezite...Ceva se intampla, fara nici un dubiu: cu planeta, cu noi toti. Alegerile responsabile isi fac locul, incet, dar sigur. In 2020, in Romania, piata autoturismelor ecologice a crescut cu peste 33% fata de anul anterior, chiar daca reprezinta abia putin peste 7% din totalul intregii piete auto.Produsele eco sunt "cool" atat prin componenta de responsabilitate, dar si din perspectiva economica, traducandu-se printr-un cost mai redus al exploatarii.La nivel de produs, ecologic inseamna responsabilitate fata de mediu si avantaje pentru consumator.Aceste doua caracteristici esentiale - responsabilitate si cost redus - au fost constante si in strategia Kyocera, care in 1992 patenta tehnologia ECOSYS aplicata echipamentelor de printing.Imprimantele si multifunctionalele ECOSYS genereaza o amprenta redusa de carbon, mai putine deseuri si au costuri mai reduse de tiparire in comparatie cu alte produse similare. Altfel spus, produse mai sanatoase pentru mediu si mai avantajoase pentru buzunarul consumatorului.KYOCERA a dezvoltat pentru prima oara in industrie un sistem de tiparire fara cartus pentru imprimantele laser, avand in vedere reducerea impactului asupra mediului (Ecologie), minimizarea costurilor de exploatare (Economie) si asigurarea unei integrari simplificate a echipamentelor sale in infrastructurile existente (Sisteme).In plus, consumul de energie electrica al echipamentelor in modulul stand-by - si timpul implicit necesar pentru a intra in acest mod - au un impact important asupra consumului total de energie al dispozitivelor.De aproape 30 de ani, Kyocera reprezinta un standard in materie de tiparire ecologica. 99% dintre produse sunt catalogate ca verzi: ceea ce inseamna ca aproape toate produsele KYOCERA sunt proiectate pentru tine seama de factorul ecologic.Nu in ultimul rand, KYOCERA a creat un material special de ambalare a produselor, din pasta turnata, pentru a proteja alimentatoarele de hartie ale imprimantelor in timpul expedierii si a reduce impactul asupra mediului inconjurator, inovatie care a fost in repetate randuri premiata de analistii din industrie.Pentru strategia sa ecologica, inovatiile si proiectele care le sustine, KYOCERA a fost recent aleasa de catre Wall Street Journal in TOP 100 companii cu viziune si actiuni concrete de protejare a mediului inconjurator.Desigur, sunt sute, mii sau greu de numarat companiile care fac eforturi, au initiative si dezvolta proiecte complexe cu obiectivul de a proteja mediul inconjurator. Iar acest lucru nu poate fi decat imbucurator.In paralel cu initiativele private, proiectele derulate de catre stat sunt extrem de importante pentru a da un sens strategic tendintelor ecologice.Dar, in cele din urma, o responsabilitate egala ii revine si consumatorului individual. Totalul este suma unor parti mai mici, iar fiecare decizie conteaza!