"Angajatii in pompe funebre se ocupa si de realizarea pachetelor?" Iata raspunsul unei firme profesioniste!

Orice eveniment funerar se incheie, de obicei, cu masa de pomenire si impartirea pachetelor oferite in memoria persoanei decedate. Acest obicei este considerat deosebit de important in traditia crestina, atat pentru sufletul celui plecat, cat si pentru linistea rudelor indoliate. Tocmai din acest motiv, realizarea pachetelor se face cu foarte mare atentie si implicare, familia celui decedat punand mare pret pe alegerea produselor ce vor fi oferite celor prezenti la slujba de ramas-bun.

Angajatii in pompe funebre se pot ocupa de realizarea pachetelor sub indrumarea dumneavoastra si pot interveni cu recomandari, daca este necesar. In acest fel, veti avea siguranta ca toate produsele sunt de cea mai buna calitate, iar pachetele includ toate cele necesare, fara a fi omis niciun articol reprezentativ pentru un astfel de eveniment.

Serviciile complete includ si pregatirea pachetelor

Din gama serviciilor asigurate de o firma funerara nu aveau cum sa lipseasca organizarea pomenirii, pregatirea pachetelor si organizarea parastasului. Serviciul funerar cu activitate de consiliere non-stop, va sta la dispozitie 24/24 cu recomandari si informatii utile pentru ca toate pregatirile sa decurga ireprosabil.

In astfel de momente dureroase, se intampla, deseori, sa fie omise anumite detalii, care mai apoi pot provoca intarzieri, stres si tensiuni. Pentru a se evita aceste situatii, firma de pompe funebre este gata sa va raspunda tuturor intrebarilor referitoare la organizarea evenimentului si sa va informeze asupra oricarui detaliu, pe care dumneavoastra l-ati putea omite.

In aceste momente dificile, firma de pompe funebre va poate oferi produse si servicii, cum ar fi pregatirea unui set complet pentru pomana si parastas format din coliva, colaci, vase si pachete alimentare cu produse de post sau de dulce. Pregatirea pachetelor, pomenirii sau parastasului consta in stabilirea unui set standard de produse ce cuprinde urmatoarele articole:

12 farfurii cu mancare gatita, cu specific de post sau de dulce, la care se adauga 6-12 produse impachetate;

12 cani cu furculite sau linguri;

12 pachete cu 10-12 produse de post sau de dulce;

2 platouri cu coliva pregatita in casa;

3 colaci facuti in casa (Cap, Prescura, Arhanghel);

1 sticla vin + ulei;

1 set pahare plastic;

1 set lingurite plastic.

24 lumanari.

Seturile pot fi personalizate

Setul prezentat este unul standard, care se poate modifica la cerere in functie de persoanele participante la eveniment sau de preferintele dumneavoastra. In cazul in care doriti ca pomenirea sa se desfasoare intr-un cadru organizat, casa de pompe funebre va pune la dispozitie locatia de care dispune, respectiv restaurantul, de unde puteti alege meniuri personalizate.

Pachetele pot fi livrate la locatia dorita

Pachetele si vasele contin alimente atent pregatite si produse de cea mai buna calitate. La realizarea pachetelor, personalul funerar se va ghida dupa cerintele dumneavoastra cu privire la tipul si la numarul de produse incluse. Puteti opta pentru articolele dorite, adaugand pe lista produse care nu au fost incluse in pachetul standard. De asemenea, pachetele pot fi livrate la domiciliu, biserica, cimitir sau in orice alta locatie aleasa de dumneavoastra.

Daca v-ati intrebat vreodata: "Angajatii in pompe funebre se ocupa si de realizarea pachetelor?", raspunsul este foarte simplu: DA, se ocupa si de acest serviciu! Atunci cand alegeti sa colaborati cu o firma autorizata, cu recenzii excelente si o experienta bogata in organizarea evenimentelor funerare, nu aveti cum sa dati gres nici in pregatirea pachetelor.

