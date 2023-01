Cum a ajuns Andrew Tate idolul adolescenţilor: „Le oferă iluzia că şi ei pot face foarte uşor bani şi să-şi îndeplinească orice altă dorinţă”

Organizaţia World Vision România a făcut o analiză a publicului lui Andrew Tate în România, concluzia fiind că influencerul arestat pentru trafic de persoane şi viol are succes în rândul tinerilor cărora le oferă iluzia că pot avea bani în mod facil, iar astfel îşi pot îndeplini orice dorinţă.

World Vision prezintă date care arată că în România numeroşi adolescenţi din medii defavorizate nu au susţinerea părinţilor, mulţi elevi se simt trataţi la şcoală mai rău decât colegi de-ai lor, iar, în acest context, îşi găsesc refugiul pe reţelele sociale.

Personaje toxice din mediul online ca Andrew Tate sunt extrem de periculoase pentru copii

„Unu din trei adolescenţi din mediul rural spune că niciodată sau doar uneori este la fel de fericit ca ceilalţi tineri de vârsta lui. În acelaşi timp, 39% spun că niciodată sau rareori au acasă un părinte sau altă persoană care să-i laude, iar pentru aproape jumătate (47%) dintre adolescenţi, una dintre priorităţi este să fie pe banii lor”, sunt datele prezentate joi de World Vision România, care în acest context atrage atenţia că „personaje toxice din mediul online ca Andrew Tate sunt extrem de periculoase pentru copii şi tineri, mai ales pentru cei din mediile dezavantajate”.

Totodată, World Vision arată că unu din patru copii, niciodată sau doar uneori, are familia alături atunci când are nevoie de ajutor, dar şi că, tot unu din patru copii niciodată sau rareori are încredere în adulţii cu care locuieşte. În acelaşi timp, patru din zece adolescenţi din mediul rural spun că niciodată sau doar uneori au acasă un părinte sau altă persoană care să-i laude, iar trei din zece spun că profesorii de la clasă îi tratează mai rău decât pe ceilalţi copii. Mai mult, pentru 47% dintre adolescenţii din mediul rural chestionaţi de fundaţie, prioritatea este să aibă banii lor.

Specialiştii care lucrează alături de această organizaţie au explicat cum a ajuns un personaj precum Tate să aibă asemenea succes în rândul tinerilor.

"Tot mai mulţi copii, mai ales din mediile vulnerabile, au părinţi prea stresaţi din cauza banilor pentru a mai putea să le ofere atenţia de care au nevoie. Grijile pe care părinţii le resimt le transmit inevitabil către copii. Şi-atunci social-media devine un spaţiu de evadare de la greutăţile de zi cu zi. Altă problemă este că personaje precum Andrew Tate le oferă i ...citeste mai departe despre "Cum a ajuns Andrew Tate idolul adolescenţilor: „Le oferă iluzia că şi ei pot face foarte uşor bani şi să-şi îndeplinească orice altă dorinţă”" pe Ziare.com

