AMC incepe noul an cu doua premiere de seriale: FARGO - Sezonul 4 SI NOS4A2 - Sezonul 2, cu difuzare din 4 ianuarie

Despre Fargo S4:

Despre NOS4A2 S2:

Al doilea sezon din NOS4A2, serialul supranatural exclusiv al televiziunii AMC, bazat pe romanul bestseller din 2013 cu acelasi nume al lui Joe Hill, se va intoarce cu 10 noi episoade. Productia ii are in distributie pe Zachary Quinto, actorul nominalizat la premiul Emmy, si pe Ashely Cummings. NOS4A2 va fi la AMC, din 4 ianuarie, de la ora 22:00.In anul 1950 in Kansas City, doua formatiuni criminale care luptau pentru o bucata din "visul american" au ajuns la o pace deloc usoara. Impreuna, ei controleaza sectorul de exploatare, coruptie si droguri din zona. Pentru a-si intari armistitiul, Loy Cannon (Chris Rock), seful gruparii Black crime, isi ofera fiul, Stachel (Rodney Jones), dusmanului sau Donatello Fadda (Tommaso Ragno), capul mafiei italiene. In schimb, Donatello i-l da pe mezinul sau, Zero (Jameson Braccioforte), lui Loy.Atunci cand Donatello moare in spital, in urma unei operatii de rutina, armistitiul lor fragil este amenintat. Josto Fadda (Jason Schwartzman) preia rolul tatalui sau, insa eforturile sale de a stabiliza organizatia sunt incurcate de fratele sau, Gaetano (Salvatore Esposito) care s-a alaturat familiei in Kansas City dupa ce si-a construit o reputatie raufamata in Italia. Ceilalti barbati din familia Fadda, printre care: Ebal Violante (Francesco Acquaroli), Constant Calamita (Gaetano Bruno) si Antoon Dumini (Sean Fortunato), trebuie sa decida cui vor jura credinta.In toata aceasta valtoare, Patrick "Rabbi" Milligan (Ben Whishaw), un barbat care si-a tradat odata propria familie pentru a servi italienii, urmareste cu atentie pentru a-si asigura supravietuirea.Noah Hawley (creator, scenarist, regizor), producatorul executiv, castigator al premiilor Peabody, Golden Globe si Emmy, este liderul echipei de creatie al celui mai nou sezon Fargo, serial multipremiat.NOS4A2 o are in centrul actiunii pe Vic McQueen (Cummings), o tanara inzestrata, care descopera ca are abilitatea supranaturala de a gasi lucrurile pierdute. Aceasta abilitate a sa o aduce in calea lui Charlie Manx (Quinto), un nemuritor seducator. El se hraneste cu sufletele copiilor, apoi depoziteaza ce mai ramane din ele in Chrismasland - un taram inghetat, ciudat al imaginatiei lui Manx, unde in fiecare zi este Craciunul, iar nefericirea este interzisa prin lege. Vic se lupta sa-l invinga pe Manx si sa salveze victimele, fara a-si pierde mintea sau sa-i cada chiar ea victima.In cel de-al doilea sezon al NOS4A2 actiunea se petrece la opt ani dupa evenimentele din primul sezon. Vic McQueen (Ashleigh Cummings) ramane mai hotarata ca niciodata sa-l distruga pe Charlie Manx (Zachary Quinto). Charlie, dupa ce si-a infruntat propria mortalitate, este disperat pentru razbunare impotriva lui Vic. De data aceasta, isi pune ochii pe persoana care inseamna cel mai mult pentru ea - Wayne, fiul lui Vic, in varsta de opt ani. Cursa pentru sufletul lui Wayne ii trimite pe Vic si Charlie pe un traseu de coliziune de mare viteza, fortandu-i pe amandoi sa isi confrunte greselile din trecut, pentru a-si asigura viitorul lui Wayne. Bazat pe cel mai bine vandut roman cu acelasi nume al lui Joe Hill, NOS4A2 il care ca producator executiv de showrunner-ul Jami O'Brien (Fear the Walking Dead, Hell on Wheels) si Hill.NOS4A2 este produs de AMC Studios in asociere cu Tornante Television. Din distributie fac parte si Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Virginia Kull si Ebon Moss-Bachrach.