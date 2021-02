Alegerea unei rochii de mireasa in functie de corpul tau

Descopera mai jos 5 variante care te vor ajuta sa inveti cum alegi rochia de mireasa in functie de silueta , pentru ziua in care vei fi in centrul atentiei.Femeia din aceasta categorie are sani mici, o burta plata, dar coapse masive, de aceea este recomandat un model clasic de rochie cu tiv larg. Rochia poate fi din doua piese, dar si o rochie legata cu o curea in jurul taliei arata frumos. Tesaturile moi ascund soldurile si coapsele mai groase, iar prin accentuarea taliei, umerii mici vor aparea proportionati.Modelele de rochii de mireasa cu umerii goi si tivul liber vor functiona si aici - este recomandat ca fusta sa fie dreapta, caci volanele si decoratiunile din jurul soldurilor vor atrage inutil atentia.O caracteristica a acestui tip de silueta sunt bratele si bustul conturate proportional, precum si soldurile cu talia clar marcata. Corpul va fi frumos subliniat de o croiala de tip "sirena", dar femeia din aceasta categorie isi poate permite multa libertate in alegerea tinutei.Modelele care subliniaza talia arata frumos cu acest tip de silueta. Pentru sanii mari, sunt recomandate rochii cu bretele, cu gat in V, iar daca doresti sa maresti vizual bustul, opteaza pentru un model cu decoratiuni pe bust.Acest tip de silueta are ca si caracteristici umerii elaborati, sani mari, lipsa taliei conturate si solduri rotunde. Cu acest tip de silueta, taieturile simple ale rochiei sunt binevenite sau taieturi verticale, realizate din tesaturi usoare, dar nu stranse, cu maneci curgatoare sau bolero. Decoratiunile si voalurile trebuie sa fie sunt minime. Cel mai bun este un decolteu in "V". Recomandat este sa fie evitate si curelele subtiri.Femeia din aceasta categorie va arata bine intr-o rochie Empire - care va sublinia bustul si va acoperi curbele. Modelul in forma de A va functiona si el bine, in care taietura de la talie incepe destul de sus.Se caracterizeaza printr-o linie extinsa de umeri, un bust mare si o linie ingusta de talie si solduri. Cu acest tip de silueta, modelele din doua piese, diferite in ceea ce priveste textura si tesaturile, functioneaza cel mai bine.Se poate opta si pentru modele mai putin fanteziste, iar atunci merita sa cauti o rochie care este evazata in partea de jos, pentru a echilibra umerii mai largi.Trebuie evitate rochiile cu umerii goi sau cu bretele legate la gat. Diferite tipuri de jachete bolero vor functiona, de asemenea, bine.Femeia din aceasta categorie are sani mici si solduri inguste. Daca nu are clavicule prea proeminente, este permis un model care dezvaluie umerii, largind soldurile sau care este realizat din tesaturi stralucitoare. Recomandate sunt si modele mai avangardiste de rochii de mireasa.