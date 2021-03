Afla cum poti sa iti deschizi noi orizonturi ale imaginatiei cu un cunoscut brand din tara - Pictorul Fericit

Asadar au inceput sa experimenteze varianta mai usoara in ceea ce priveste arta unei picturi pe numere. Pasionatii de a incerca lucruri noi s-au inmultit destul de rapid chiar de la lansarea primelor modele de picturi pe numere, iar in prezent Pictorul Fericit se bucura de o comunitate destul de mare, clientii fiind incantati de gama larga de produse care le sunt puse la dispozitie.Reprezentantii de la Pictorul Fericit pune la dispozitie, spre incantarea publicului, o gama extinsa si versatila de picturi pe numere precum cele cu animale, flori, peisaje, cladiri, orase, chiar si picturi religioase. Totodata, picturile pentru copii sunt si ele la mare cautare. De mentionat faptul ca Pictorul Fericit isi actualizeaza constant stocul pentru ca iubitorii de arta sa aiba de unde alege.Produsele brandului sunt insotite cu indicatii si detalii exacte in ceea ce priveste o pictura pe numere. Primul pas este pregatirea tabloului, care poate fi pe sasiu sau nu si punerea pensoanelor in apa. Urmatorul pas este identificarea cifrelor de pe panza pe care trebuie sa le asociati cu fiecare culoare specifica numarului.Apoi incepeti realizarea tabloului in functie de timpul dumneavoastra si nivelul de dificultate a tabloului pe care l-ati ales. Dupa ce ati finalizat pictura, il puteti oferi cadou unei persoane sau il puteti expune in propria casa.De retinut faptul ca in momentul in care va comandati un model de pictura pe numere, acesta vine insotit cu toate accesoriile necesare pentru realizarea tabloului. Un kit complet contine trei persoane de marimi diferite, panza de canvas, culorile pe baza de apa si acril si un autocolant cu pictura aleasa de catre dumneavoastra, aceasta fiind in miniatura pentru a putea vedea cum arata pictura finala.In acest context, atat adultii cat si copii pot realiza cu usurinta o pictura pe numere. Tot ce aveti nevoie pentru a realiza o pictura pe numere este dorinta de a va depasi limitele in ceea ce priveste rabdarea si putin timp liber. Descopera picturile pe numere pe pagina oficiala pictorulfericit.ro sau poti vizita depozitul care se afla in Suceava.Tototdata, daca nu aveti disponibilitate de a ajunge la depozit, puteti contacta personalul la numarul de telefon 0754 459 540 sau la adresa de e-mail contact@pictorulfericit.ro.Adresa cu sediul local:Str. Marasesti, nr. 18, et.1. cam. 2 Suceava, Romania.