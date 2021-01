Activitati care ajuta la crearea unui mediu de lucru echilibrat si placut

Ideea unui club de lectura, fie ca este organizat ca la carte sau doar imprumuta anumite aspecte similare, va ajuta angajatii sa relationeze pe baza unui hobby comun. Avantajul unei astfel de activitati este ca se poate face si de la distanta, prin stabilirea in mediul virtual a cartilor care trebuie citite intr-o luna si discutarea acestora in apeluri video. Angajatii pot comanda carti online si nu trebuie sa se intalneasca, respectand astfel masurile de distantare sociala. Mai mult decat atat, discutiile pe marginea unor carti preferate pot deschide subiecte interesante de dezbatere si discutii, care vor intari legatura dintre angajati prin incurajarea de noi modalitati de comunicare.Aceste sedinte pot fi organizate atunci cand compania angajeaza oameni noi, dar si pentru a iesi din ritmul cotidian, in care angajatii discuta doar despre munca si proiectele la care colaboreaza. Aceste sedinte ajuta, in special, daca oamenii muncesc de acasa, deoarece pot inlocui socializarea din bucatarie din timpul mesei de pranz sau din pauze. Pandemia si schimbarile generate de aceasta pot pune agajatii intr-o pozitie delicata atunci cand lucreaza remote, pentru ca acestia nu mai pot interactiona la fel in colectiv. Pot aparea alienarea, dificultatea de concentrare si chiar senzatia de singuratate, in cazul celor care locuiesc singuri. Chiar daca echipele de la locul de munca nu sunt singurele grupuri de prieteni pe care le are fiecare angajat, este important sa existe acel element care mentine legatura de grup.Sesiunile de gaming, indiferent de jocurile pe care le aleg angajatii, vor ajuta la destinderea atmosferei de zi cu zi. Daca in companie se lucreaza prin telemunca, angajatii pot beneficia de o ora pe zi in care pot folosi diverse jocuri pentru a se relaxa alaturi de colegi. Fie ca este vorba de gaming in adevaratul sens al cuvantului sau de jocuri simple online, aceste sesiuni de jocuri vor imbunatati abilitatile de colaborare. Este important ca acestea sa poata fi cultivate si in afara activitatilor strict legate de munca, deoarece efectele se vor observa cu usurinta si in cadrul proiectelor. Colegilor care pot rezolva task-uri complicate intr-un joc le va fi mult mai usor sa gaseasca solutii reale in viata reala si sa-si finalizeze cu succes treaba.