Achizitionarea unui model de friteuza profesionala, o decizie inspirata de business

Avand in vedere ca dureaza de aproape doi ani, situatia sanitara si economica globala nu mai poate fi descrisa drept un "context", ci mai degraba "o noua realitate". A trebuit sa ne obisnuim cu totii cu aceasta, insa mai ales patronii si angajatii din industria ospitalitatii, care s-a numarat printre cele mai afectate de restrictii si masurile de preventie.

In conditiile respective, este de la sine inteles ca, daca activati intr-o astfel de unitate de alimentatie publica, fie ca o detineti sau administrati, tendinta dumnevoastra este sa gestionati cat mai bine cheltuielile si sa nu faceti achizitii nefondate sau foarte costisitoare, care va pot pune in pericol profitul.

Parcurgand acest articol in continuare, veti afla de ce investitia intr-un model de friteuza profesionala reprezinta una dintre cele mai inspirate decizii de business pe care le puteti lua, din postura pe care o ocupati. Un astfel de echipament este ideal pentru prepararea rapida de alimente gustoase, intrucat permite frigerea uniforma a acestora, in baie de ulei. Spre deosebire de metodele traditionale, friteuzele garanteaza rezultate la cele mai inalte standarde de calitate, intr-un timp mult mai scurt. Nu in ultimul rand, prin definitie, aceste produse sunt foarte rezistente, dar si usor de curatat.

Bineinteles, pentru ca o achizitie de acest tip sa renteze atat pe termen scurt, cat si pe termen lung, o friteuza profesionala trebuie aleasa din oferta unui furnizor cu o experienta indelungata. Un exemplu relevant in acest sens este Fresco Expert, care sustine inca din anul 1992 geniul in bucatariile profesionale din Romania. Solutiile pe care acest magazin le ofera provin exclusiv de la branduri renumite la nivel international, ceea ce le garanteaza productivitatea, fiabilitatea, durabilitatea, dar si un consum redus de energie electrica.

Iata, in continuare, principalele argumente in favoarea achizitionarii unor astfel de friteuze profesionale pentru restaurantul, cantina sau autoservirea pe care o aveti in gestiune:

1. Versatilitatea. Asa cum spuneam si mai sus, o friteuza profesionala poate fi folosita atat pentru carne, cat si pentru cartofi si alte legume, peste, branza etc. Cu alte cuvinte, un singur echipament va poate ajuta sa pregatiti nenumarate farfurii pentru clientii dumneavoastra, inclusiv deserturi;

2. Pretul. La Fresco Expert, modelele de friteuza profesionala au preturi cuprinse intre 600 si 19.500 de lei, in functie de brand (Electrolux Professional, Virtus Group GmbH, Giorik, Arisco); alimentare (electric, gaz); linie (600, 700, 900, de banc); capacitate (pana la 40 de litri); numar de cuve (simpla sau dubla); functii si performante etc.;

3. Beneficiile. Furnizorul mentionat anterior nu ofera numai produsele propriu-zise, de calitate superioara, ci si numeroase avantaje. Spre exemplu, toate friteuzele vin insotite de garantie Base Care inclusa in pret (montaj, 12 luni piese de schimb si manopera). Garantiile Performance Care si Premium Care sunt disponibile contra cost. Nu in ultimul rand, unele dintre echipamente sunt comercializate in regim outlet, la preturi mult reduse fata de cele obisnuite (spre exemplu, un model de banc, de 2x11 litri, costa numai 5.131 de lei, in loc de 6.757 de lei).

