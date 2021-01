Achizitii facute din timp pentru reducerea cheltuielilor - top 5 produse pe care ar trebui sa le vanam la reducere

Ajuta la mentinerea in afara locuintei a insectelor sezoniere, atat in sezonul calduros, cat si in cel racoros.

Ajuta la filtrarea aerului de alergeni, poluanti, praf, bacterii.

Sunt eco friendly, deoarece nu mai este nevoie sa se foloseasca substante chimice de indepartare a insectelor.

Nu se mai produc cocoloase de praf in locuinta.

Respirabilitate: orice lenjerie de pat ar trebui sa permita pielii, cel mai mare organ al corpului uman, sa respire corespunzator, adica sa permita circularea aerului.

Confort termic: exista lenjerii de pat pentru sezonul de iarna, lenjerii de pat pentru sezonul cald si lenjerii de pat pentru toate anotimpurile, adica cele care vara tin racoare si iarna cald.

Absorbtie: fibrele lenjeriei de pat ar trebui sa absoarba instant transpiratia pentru a putea lasa corpul uscat

Moale si fina: o lenjerie de pat trebuie sa fie catifelata si fina la atingere si nu trebuie sa provoace alergii, iritatii.

Non alergenica: trebuie sa vizati aceasta caracteristica daca suferiti de alergii sau daca veti sa le preveniti.

Longevitate: un produs de calitate inalta va avea mereu un termen de expirare mult mai ridicat, iar un material bun va rezista multi ani.

Culori rezistente: atunci cand o lenjerie de pat incepe sa isi piarda culorile in timpul procesului de spalat, este clar vorba despre un produs de slaba calitate, de aceea trebuie sa fie vizate lenjeriile de pat care au culori rezistente si imprimeuri durabile.

Respirabilitate: dupa baie, bumbacul lasa pielea sa respire si asigura transferul de aer pentru a nu permite corpului sa se incinga si sa transpire.

Putere crescuta de absorbtie: bumbacul de inalta calitate absoarbe instant apa de pe corp, lasand pielea uscata.

Fin si pufos: halatele de baie din bumbac ofera o atingere fina si delicata, perfecta pentru a asigura relaxarea dupa fiecare baie.

Non alergenice: bumbacul nu provoaca alergenii si iritatii pe piele

Consumatorii sunt acum mai informati ca niciodata, mai ales ca in aceasta perioada au avut ocazia sa petreaca mai mult timp pe internet si pe retelele de socializare pentru a vedea ultimele produse de pe piata, noile tehnologii revolutionare, au avut chiar si timp sa compare diverse produse pentru a stabili care este cel mai bun produs , material, companie.In plus, romanii au inceput sa se axeze pe calitate mai mult ca niciodata, ajungand la concluzia ca investind in calitate au beneficii mult mai mari pe termen lung. Cu toate acestea, consumatorii sunt acum mult mai orientati catre a economisi, iar calitatea inalta si preturile avantajoase merg mana-n mana atunci cand sunt perioade de reduceri.Va prezentam un top cu 5 produse preferate de catre consumatori, produse ce ar trebui sa fie vanate in perioada reducerilor pentru a avea cel mai bun raport calitate - pret. Plasele de tantari sunt indispensabile in locuintele romanilor si asta pentru ca acestea aduc beneficii reale in fiecare casa:Cu toate acestea, nu toate plasele de tantari bifeaza aceste proprietati, deoarece calitatea plasei isi spune cuvantul. In perioada reducerilor, romanii ar trebui sa bifeze acest produs daca doresc un loc mai sigur in propriile locuinte sau chiar la birou.Lenjeriile de pat sunt cele care au o influenta crescuta asupra somnului si alegerea acestora ar trebui facuta in functie de materiale. Sunt anumite aspecte cheie pe care materialul unei lenjerii de pat ar trebui sa le aiba si anume:Halatele de baie cu o calitate inalta pot sa depaseasca usor pragul de 200 de lei, de aceea trebuie sa fie vizate in perioada de reduceri mai ales daca se doreste o calitate inalta a acestora. Expertii recomanda halatele de baie din bumbac 100 % datorita proprietatilor inalte pe care aceasta fibra le ofera:Aerul conditionat este un aparat electrocasnic perfect, atat pentru perioada calduroasa, cat si pentru cea geroasa. Pe piata exista modele revolutionare care se bucura de o plaja larga de tehnologii moderne pentru a oferi beneficii multiple. Acest tip de aparat poate sa coste o mica avere, de aceea clientii vaneaza perioada reducerilor.Acum, cand consumatorii petrec mai mult timp in case, este nevoie de putina miscare in fiecare zi, miscare pe care pot sa o faca chiar in propria casa cu ajutorul diverselor aparate fitness precum: banda de alergat, bicicleta. Aceste produse au preturi destul de ridicate, de aceea este recomandata achizitionares lor in perioada reducerilor.