6 activitati pe care le poti face in casa in zilele friguroase de toamna

Zilele reci si ploioase de toamna ne tin din ce in ce mai mult in casa. Aceasta situatie potate devenit plictisitoare daca nu acordam atentie modului in care ne petrecem timpul liber. Indiferent ca locutiesti singur, cu partenerul de cuplu, cu familia sau cu copiii, este important sa alegi ceea ce ti se potriveste cel mai bine.

Iata cateve idei de activitati de facut in casa pe care le poti pune in practica in weekend-uri sau in serile petrecute in casa, indiferent de situatia in care te afli!

1. Seri de citit!

Cititul este nu doar distractiv ci iti tine si mintea activa, iti imbunatateste imaginatia si puterea de concentrare. Prin urmare are multiple beneficii. Weekendurile si serile friguroase sunt perfecte pentru a citi. Ce poate fi mai placut decat sa stai la caldura, sub o patura calduroasa, cu o cana de ceai cald in mana si sa savurezi pe nerasuflate cartea favorita?

Iar daca ai copii, stii deja cat de important este sa le citesti. Prin urmare, daca nu au varsta necesara pentru a face o seara de citit in familie, in care fiecare dintre voi citeste ceea ce doreste, citeste-I tu cartile favorite. Cat mai multe si de cat mai multe ori. Niciodata nu este prea mult cand vorbim despre citit.

2. Jocuri in familie

Fie ca ai sau nu copii, jocurile in familie sunt un moment frumos prin care putem petrece timp alaturi de cei dragi. Alege jocuri de societate pe gustul tuturor, precum Monopoly, Nu te supara frate, Catan, Remi, etc si invita-ti familia la joaca.

Daca ai copii, alege jocuri adecvate varstei lor si jucati-va impreuna. Ii va ajuta sa-si dezvolte spiritul competitiv, puterea de concentrare dar si abilitatile de comunicare si socializare. In plus, clipele petrecute in aceste momente vor fi cele de care isi vor aminti mereu cu drag.

3. Seara de film

Aloca o seara pe saptamana care sa fie dedicata filmelor.

Daca ai copii, poti face acelasi lucru, doar ca trebuie sa te rezumi la un singur film de animatei sau unul adecvat varsei acestora. De asemenea, trebuie sa te asiguri ca micutii isi respecta programul clasic de somn si odihna.

4. Activitati pentru copii

Daca ai copii si vrei ca acestia sa petreaca timp singuri cat tu faci treburi casnice, poti apela la activitati specifice varstei acestora. Cei mai mici pot colora, in schimb, cei care sunt putin mai mari pot picta sau pot construi diferse forme din piese Lego.

5. Gatiti impreuna

Weekendul este perfect pentru a gati alaturi de copii sau alaturi de partenerul de cuplu. Puteti face felul preferat de mancare sau puteti testa retete noi. Sau, de ce nu, puteti face retete mai complexe, de care inainte nu aveai timp.

Pentru copii va fi distractiv sa faceti impreuna biscuiti, fursecuri sau cornulete.

6. Cumparati jucarii pentru zile frumoase

Daca frigul si ploaia te tin in casa, poti profita de timpul liber pentru a cumpara jucarii de exterior pentru ccopii. Oferta este bogata si, in aceasta perioada a anului, poti gasi reduceri substantiale la acest tip de jucarii.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.