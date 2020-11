5 sfaturi pentru pescuitul de succes - Secretele unei capuri bune!

Principala regula pentru a avea succes la pescuit este sa mergi la un iaz sau o balta, unde stii ca se prind capturi bune, din experienta ta sau al altor pescari. Pentru a avea acea satisfactie de pescar, principalul lucru este sa prinzi peste si sa nu-ti pierzi zelul de pescar impatimit.Prin urmare, cauta un loc de pescuit bun! Poate fi un loc unde ai mai fost la pescuit si stii deja comportamentul pestilor si cam ce specii exista. Pentru a avea succes la pescuit, ai nevoie si de putina experienta in aceasta afacere.Nu toti pestii prefera vremea buna, unii sunt activi cand ploua si este vant. Somnul prefera vremea cu vant, iar stiuca este activa si cand scade presiunea apei. De regula, in timpul zilei, pestii sunt mai greu de prins. Unele specii devin active mai ales noaptea.Pentru a avea succes la pescuit, este necesara cunoasterea comportamentului, a preferintelor si a stilului de viata al pestilor, pe care urmeaza sa-i prinzi.Pescuitul este o activitate pe care multi o fac din pasiune. Pentru anumiti pescari, nu este vorba doar de a-si umple frigiderul cu peste. Ei fac eforturi sa aiba sculele potrivite pentru a prinde capturi mari si a-si indeplini cele mai pretuite visuri, in ale pescuitului.Pentru a avea succes la pescuit, este necesara linistea, pentru ca pestele este de obicei foarte timid. Galagia va speria pestii si nu vei prinde nimic. Pentru a avea succes este bine sa porti si haine speciale pentru pescuit, eventual camuflate, care se vor contopi cu peisajul din jur.Uneori, este dificil sa prezici preferintele pestilor si de asta la pescuit trebuie sa ai mai multe tipuri de momeli. Pentru pescuitul la pesti rapitori, ai nevoie de voblere, momeli vii, momeli din silicon, naluci. Exista tot felul de momeli tari, incepand de la crankbaits si pana la momeli precum sunt viermii artificiali. Pentru pesti pasnici, poti folosi boabe de porumb, viermi, boilies si altele.Daca vrei sa ai momeala potrivita, indicat ar fi sa apelezi la magazinul online de pescuit TotalFishing.ro , unde vei gasi diferite tipuri de momeala pentru numeroase specii de pesti si conditii de pescuit. In magazin exista acum promotii la scule si articole de pescuit.Pescuitul de toamna este o placere daca nu treci cu vederea imbracamintea. Aceasta joaca un rol in confortul si succesul tau la pescuit, in toate conditiile meteorologice (ex. ploaie si vant) si temperaturile (noaptea si dimineata este mai frig).Este nevoie de putina pregatire si din acest punct de vedere, de putina investitie in imbracamintea potrivita, pentru a fi sigur, ca in orice conditii de vreme, te vei simti confortabil si poti sta fara probleme la pescuit.Oamenii sunt diferiti, deci nu exista o garderoba perfecta pentru pescuit pentru toata lumea si pentru orice conditii meteo. Incearca sa cumperi haine versatile, pe care sa le combini pentru a se potrivi conditiilor meteo. Vei fi surprins de modul in care imbracamintea potrivita poate face cea mai apriga vreme sa fie suportabila si iti permite sa stai in aer liber si sa te simti confortabil la pescuit.