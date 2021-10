5 produse esentiale pentru ingrijirea parului

Chiar daca pe piata exista sute sau chiar mii de produse diferite pentru par, nu toate femeile au o rutina complexa. De fapt, majoritatea prefera sa pastreze lucrurile simple si sa foloseasca doar strictul necesar. Daca si tu te numeri printre acestea, probabil ca te intrebi de ce ai cu adevarat nevoie si unde incepe lista cu produse optionale.

Ei, bine, pentru a avea un par sanatos, exista o serie de lucruri esentiale pe care trebuie sa le ai mereu la indemana si pe care sa le folosesti regulat. Iata care sunt acestea:

1. Un sampon potrivit

Bineinteles, asa cum intuiesti deja, produsul de baza pentru curatarea si ingrijirea parului tau este samponul. Fara indoiala, deja folosesti un produs, asa ca daca esti 100% multumita de acesta, pastreaza-l in rutina ta. Totusi, daca simti ca samponul pe care il utilizezi nu iti este benefic sau crezi ca ti s-ar potrivi unul mai bun, nu ezita sa-l schimbi. Cauta o formula cu adevarat potrivita podoabei tale capilare si foloseste cu incredere.

Gasesti online sampoane pentru diferite tipuri de par, care pot ajuta atat firele uscate, subtiri si fragile, cat si firele groase, ondulate sau crete, si care au tendinta de ingrasare.

Sfatul profesionistilor: Atunci cand iti speli parul, concentreaza-te pe radacini si pe scalp, acolo unde se aduna cea mai mare parte din sebum si praf. Nu freca energic lungimea parului si varfurile, daca nu vrei sa deteriorezi sau sa sensibilizezi firele.

2. Un balsam pentru tipul tau de par

Contrar parerilor generale, balsamul pentru par nu ar trebui sa fie un produs optional. Samponul are doar puterea de a curata podoaba capilara, insa orice tip de par are nevoie si de ingrijire, fie ca este vorba de hidratare, reglarea sebumului, reparare sau revitalizare. Asadar, daca ai parul normal, foloseste un balsam normal, de intretinere si hidratare, iar daca parul tau are mai multe nevoi, adapteaza rutina conform acestora.

3. O perie potrivita

Multe femei se intreaba de ce le cade sau de ce li se rupe parul, mai ales dupa spalare. Raspunsul, de cele mai multe ori, este legat de modalitatea de pieptanare si de uscare. Pentru a proteja parul si pentru a-l mentine puternic si des, ai nevoie de o perie potrivita. Iti trebuie una cu dinti desi si moi, pentru parul sensibil si fragil, respectiv una cu dinti fermi si rari, pentru o podoaba capilara aspra dar plina de bucle sau inele.

Sfatul profesionistilor: Daca incerci sa pieptani parul imediat dupa baie, atunci cand este ud, risti sa il rupi fiindca atunci fragilitatea acestuia este la cote maxime. Asadar, inainte sa te pieptani, asteapta ca parul sa se mai usuce putin. Incepe pieptanarea de la varfuri, mergand treptat spre radacina.

4. Un prosop special

Indiferent de caracteristicile parului tau, trebuie sa stii ca frecarea acestuia cu un prosop aspru, imediat dupa spalare, nu face decat sa afecteze cuticula firelor. Iar, pe termen lung, vei vedea ca parul tau se va despica, se va usca si se va electriza. De aceea, este important sa folosesti un prosop fin, cu putere mare de absorbtie, cu ajutorul caruia sa tapotezi usor parul, pentru a elimina excesul de apa.

Sfatul profesionistilor: Incearca sa folosesti, in loc de prosopul clasic, un prosop din bumbac sau chiar un tricou. Strange usor parul in material; vei vedea cum apa este eliminata rapid si cu foarte mare blandete.

5. Protectie termica

In prezent, cele mai multe femei folosesc pentru styling aparate care implica un anumit nivel de caldura. De la uscator si placa de indreptat, pana la ondulatoare dintre cele mai complexe, toate aceste accesorii agreseaza parul. Din acest motiv, este indicat sa folosesti cu recurenta un spray sau o masca pentru par cu protectie termica. In acest mod, cortexul si cuticula firelor vor fi protejate de caldura si vor ramane sanatoase si puternice.

Acestea fiind spuse, foloseste cu incredere produsele de mai sus si vei avea o rutina simpla, minimalista, care iti va ajuta parul sa fie in cea mai buna forma.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.