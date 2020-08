5 piese esentiale pentru o garderoba office

Astfel, garderoba office poate cuprinde imbracamintea traditionala pentru birou, dar si tinute relaxate si chiar blugi. Indiferent de codul vestimentar de la biroul tau, sunt cateva piese vestimentare cu care nu vei putea gresi niciodata. Prin urmare, daca esti confuza in ce priveste tinuta office, poti miza cu incredere pe aceste piese.Este evident ca rochiile sunt printre piesele office de imbracaminte. In timp ce un birou cu pretentii ar prefera rochiile structurale, asemanatoare costumelor de afaceri, business casual iti ofera un pic mai multa lejeritate, astfel incat poti alege si rochiile midi. Deoarece sunt usor de stratificat si foarte versatile, te poti orienta catre rochii midi simple din matase. Pentru un aer office le poti accesoriza cu tocuri si posete adecvate, iar in zilele reci poti purta si un cardigan sau un sacou. Cu o rochie midi, posibilitatile sunt nelimitate pentru a obtine rapid o tinuta office inspirata.Daca biroul tau nu accepta blugii, atunci cu siguranta ai nevoie de o pereche de pantaloni lungi eleganti . Nu vrei ca rochia midi sa fie singura optiune, iar cu pantalonii lungi gen tigara, care sunt rafinati si eleganti in orice anotimp, nu ai cum sa gresesti. Pentru un plus de confort, te pori orienta si catre o pereche de pantaloni jogger care se imbraca mult mai usor.Sacoul este piesa de baza pentru partea de sus a unei tinute office si, totodata, un salvator. Sacoul potrivit are puterea de a schimba orice tinuta simpla intr-o tinuta rafinata si cat se poate de office. In plus, se poate purta cu rochii, fuste sau pantaloni. Sacoul este excelent pentru garderoba office sau casual de afaceri. Se poate imbraca cu aproape orice alta piesa vestimentara casual obisnuit pentru a plusa cu aspectul ingrijit si profesional. Secretul este sa gasesti un sacou elegant si versatil pe care sa il poti asorta la mai multe tinute si, totodata, sa iti vina perfect pentru a nu pierde vibratia profesionala.Cu o camasa cu nasturi nu ai cum sa gresesti in conceperea unei tinute office. Este o piesa de imbracaminte foarte versatila pe care o poti purta in orice sezon. In plus, camasa se poate purta atat cu fuste, cat si cu pantaloni, cu sau fara sacou si, de fiecare data, va crea un look profesional, ideal pentru o tinuta de birou.Pentru o tinuta office mai eleganta, poti alege o camasa mai aparte, cum ar fi cea cu volane, cu buline sau cu un guler dragut. Fereste-te, insa, de camasile fara umeri sau modele extravagante care nu se potrivesc pentru tinutele office.In general, femeile au nevoie pentru birou de o poseta mai mare si mai spatioasa in care sa poate purta atat obiectele personale, cat si documente si alte lucruri care tin de profesie. Alege o geanta de dimensiuni mari si, totodata, cu un aspect elegant pe care sa o poti purta cu tinute variate.