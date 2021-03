5 modalitati prin care poti proteja mediul inconjurator de acasa

Exista proiecte de mare anvergura dedicate mediului, atat la nivel national, cat si international, care organizeaza cursuri privind protejarea planetei si pastrarea resurselor ei. Totodata, exista o multime de modalitati prin care poti deveni un protector al planetei chiar de la tine de acasa, aplicand o serie de reguli.Asadar, nu astepta Ziua Pamantului pentru a-ti arata interesul fata de protejarea mediului inconjurator, ci incepe chiar de acum, cu cateva mici sfaturi.Cu totii iubim caldura din casele noastre pe timpul iernii si racoarea pe timpul verii, dar, cu toate acestea, este important sa economisim energie pentru a proteja mediul. Pentru a reusi acest lucru, specialistii propun mai multe variante, printre care se numara stabilirea unei temperaturi in locuinta intre 18 si 21 de grade si oprirea surselor de caldura/ ventilatie atunci cand suntem plecati de acasa. De asemenea, o alta modalitate sugerata de activistii de mediu este folosirea luminii naturale, prin amenajarea spatiului in mod corespunzator, si trecerea la becuri economice , acestea fiind mai prietenoase cu mediul si consumand mai putina energie. Potrivit reprezentantilor din domeniu, aceste becuri genereaza cu 80% mai putin CO2 comparativ cu cele incandescente, emisiile reprezentand una dintre cauzele schimbarilor climatice.Apa este esentiala pentru viata noastra, a animalelor, a plantelor si pentru economie, aceasta fiind una dintre resursele care trebuie atent protejate si utilizate. Stim ca apa este irosita extrem de des si exista o multitudine de lucruri pe care le putem implementa tocmai pentru a opri acest proces. Intotdeauna opreste robinetul in timp ce te speli pe dinti si porneste dusul doar atunci cand esti gata sa intri in cabina sau cada. Mai mult, fii atent atunci cand speli vasele si incearca sa controlezi cata apa consumi, iar in timp vei vedea ca schimbarea vechilor obiceiuri va fi buna atat pentru mediu, cat si pentru bugetul casei.Pungile din plastic de tip alimentar sunt o alta problema cu care se confrunta mediul si acestea trebuie evitate pe cat posibil. In afara faptului ca se descompun foarte greu si de multe ori ajung in cursurile de apa, pentru realizarea lor sunt folosite multe resurse. Astfel, pentru a nu mai cumpara aceste pungi, poti investi in cateva sacose de panza pe care mereu sa le ai in portbagajul masinii sau in geanta. In plus, daca ai pungi de plastic, nu te grabi sa le arunci si vezi unde ti-ar putea fi necesare.Suntem in era tehnologiei si a digitalizarii, dar la nivel mondial inca se consuma foarte multa hartie, iar una dintre principalele surse este imprimatul. De fiecare data cand cineva iti cere un proiect sau diferite acte printate, intreaba-l daca ii sunt 100% necesare in varianta fizica sau i-ar fi la fel de utile trimise in format digital, trimise pe e-mail.Nu trebuie sa stai la curte pentru a planta copaci si plante. Pe langa posibilitatea de a te implica in campanii de reimpadurire, poti vorbi cu vecinii de la bloc sa plantati cativa copaci de mici dimensiuni in spatiul din jurul cladirii. Acelasi lucru este valabil si pentru plante, contribuind astfel la infrumusetarea curtii cu flori si mici arbusti.