5 idei de tinute potrivite pentru anotimpul rece

Chair daca in timpul verii te-ai obisnuit sa porti cele mai vaporoase articole vestimentare, in sezonul de toamna-iarna, tinutele se schimba. Desi poti purta in continuare articolele care iti plac, trebuie sa le combini armonios, astfel incat sa-ti tina de cald.

Din garderoba sezonului rece nu trebuie sa lipseasca paltoanele calduroase, rochiile tricotate sau pantalonii lungi, pe care sa le porti in functie de outfitul dorit. Vrei sa stii care sunt tinutele potrivite pentru anotimpul rece? Tine cont de urmatoarele recomandari!

Palton si rochie calduroasa

Toamna si iarna, nu esti nevoita sa renunti la rochii. Totusi, este recomandat sa optezi pentru rochii care sa te protejeze de temperaturile de afara. Alege rochii midi sau lungi dintr-un material gros, pe care sa le asortezi cu dresuri si cu palton, articolul vedeta al sezonului rece. Poti sa investesti in articole simple ca design si nuanta sau in rochii si paltoane care sa iasa in evidenta printr-un model deosebit, cu imprimeu.

Si incaltamintea este importanta in crearea unei tinute pentru anotimpul rece. De pilda, la un outfit compus din rochie si palton, poti sa adaugi cizmele de dama de la Asortie pentru sezonul rece. Alege modelul si culoarea care iti plac si bucura-te de incaltari care iti ofera confort termic la nivelul picioarelor.

Rochie tricotata si cardigan

Un alt model de rochie potrivit pentru sezonul rece este cel tricotat. Pentru toamna si iarna, indreapta-ti atentia catre o rochie tricotata in nuante inchise, pe care sa o asortezi cu o pereche de botine cu toc mic.

Referitor la accesorii, nu uita de dresuri calduroase, mate, care arata bine alaturi de rochie, botine si un cardigan la moda. Daca vrei sa adaugi si un palton, alege un model lung, care se potriveste de minune cu botinele si o geanta din piele, de dimensiuni medii.

Pantaloni din piele si maleta

Toamna si iarna, poti sa inlocuiesti tricourile clasice cu malete pe gat, care iti tin de cald. Construieste o tinuta la moda si poarta maleta in nuante pamantii, alaturi de o pereche de pantaloni din piele, mulati.

Nu stii ce incaltaminte sa alegi? Opteaza pentru o pereche de cizme cu blana in interior, comode si versatile. Adauga si o jacheta calduroasa cu gluga si esti pregatita pentru o iesire in oras!

Jeansi si pulover supradimensionat

Jeansii se regasesc printre piesele vestimentare versatile si comode pentru orice anotimp. Si in anotimpul rece poti sa alegi blugii, pe care sa-i porti cu un pulover supradimensionat si o pereche de bocanci.

Pe deasupra, nu ezita sa porti un pardesiu modern, care sa-ti vina perfect. In acest fel, vei avea o tinuta comoda, pe care sa o porti pentru o iesire in oras. Daca vrei sa adaugi un plus de eleganta tinutei, inlocuieste bocancii cu ghete elegante sau cu botine din piele intoarsa.

Fusta mini si pulover elegant

Pentru un look sexy si indraznet, merita sa introduci in garderoba de iarna si articole precum fusta mini, care sa-ti puna in evidenta picioarele. Adauga un pulover elegant, pe care sa-l porti peste o camasa si adauga cizme lungi, peste genunchi.

Acest outfit va fi complimentat pe loc de o haina scurta din blana, care tine de cald si asigura un look boem. Adauga si un sal calduros si o geanta cool, pentru a obtine un look de vedeta.

Creeaza tinute de vis pentru sezonul rece, cu ajutorul pieselor vestimentare potrivite. Rochiile calduroase, puloverele, pantalonii din piele si cizmele de dama nu trebuie sa-ti lipseasca din colectia de articole. Imbraca-te potrivit sezonului si arata bine in acelasi timp, tinand cont de sugestiile noastre!

