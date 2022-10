5 hobby-uri care îți pot produce bani

Hobby-urile ne ajuta sa ne distram si sa ne simtim impliniti, asa ca deseori nu le percepem ca fiind potentiale surse de venit. Totusi, in unele cazuri, te poti gandi sa-ti rotunjesti veniturile sau chiar sa-ti dezvolti o cariera intr-un domeniu care te atrage, iar hobby-urile prezentate mai jos reprezinta un foarte bun punct de plecare.

Fotografie

In zilele noastre, fiecare persoana face fotografii cu ajutorul smartphone-ului, insa asta nu inseamna ca fotografia nu mai poate fi o activitate rentabila. Daca ai un aparat foto de calitate, poti incerca sa obtii diverse solicitari pentru sesiuni foto, insa si mai bine este sa incarci pozele artistice pe bancile de imagini, intrucat acolo vei avea expunere globala. Te poti gandi si sa creezi o pagina de Instagram cu o tematica anume, iar dupa ce obtii un numar decent de urmaritori vei putea incepe sa o monetizezi.

Animale

Iti plac animalele? Exista numeroase metode prin care poti fructifica aceasta pasiune. Este bine-cunoscut faptul ca, continutul care include pisici, catei si alte animale de companie, se bucura de mare succes pe retelele de socializare. Te poti gandi sa faci clipuri amuzante sau sa transmiti tot felul de informatii utile pentru detinatorii de animale. Ai si optiunea de a lucra ca "pet sitter" sau chiar sa te angajezi la un adapost. In cazul in care te pasiunea fauna exotica, poti lua in calcul inclusiv angajarea la zoo.

Gaming

Exista foarte multi gameri care si-au transformat pasiunea intr-o adevarata sursa de venit. Cea mai la indemana varianta este crearea unui canal de Twitch, acolo unde sa faci live-uri in timp ce te joci sau explici anumite lucruri. Monetizarea se poate face in mai multe moduri: ca pe YouTube, prin insertia anumitor reclame, prin donatii sau vinderea unor abonamente catre urmaritori. O alta varianta este sa-ti folosesti cunostintele de gamer pentru a prezice rezultatele unor partide; poti profesa ca tipster, pe site-urile de specialitate sau poti profita de bonusuri case de pariuri, cu speranta ca vei avea si norocul de partea ta. Nu in ultimul rand, daca stapanesti bine limba engleza, ai putea oricand sa te gandesti sa aplici la un job de game tester.

Scris

Ai talent la scris? Va trebui sa inveti cateva lucruri inainte de a incepe sa profiti de pe urma acestui hobby. De regula, cei mai multi oameni care castiga bani din scris au inceput prin a-si expune ideile pe un blog. Ideea este sa te specializezi pe un domeniu si sa publici materiale de valoare, in sensul de a insera lucruri personale si nu doar de a recicla continutul de pe internet. Dupa ce dobandesti si ceva cunostinte de SEO, ai putea sa incerci sa publici cateva "guest posts" pe anumite site-uri, pentru a-ti crea un portofoliu si abia apoi ar fi bine sa incepi sa-ti oferi serviciile pe site-uri de specialitate.

Gradinarit

De la pasiunea pentru botanica si pana la o afacere exista doar cativa pasi de facut. Exista deja destule exemple de persoane care si-au schimbat complet cariera si s-au apucat de gradinarit sau agricultura. Cultura de sofran este una dintre cele mai atractive pentru incepatori, prin prisma potentialului financiar, insa nici produsele BIO nu sunt mai putin interesante. Daca nu te tenteaza insa o astfel de afacere, poti incerca sa-ti creezi o imagine pe internet si sa publici lucruri interesante, pentru ca in viitor sa devii afiliat sau chiar sa-ti vinzi propriile produse.

