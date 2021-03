5 feluri de jocuri educative care pot aduce bucurie copiilor de orice varsta

1. Jocurile educative ce implica lucrul in echipa

2. Jocurile educative de amplificare a dexteritatii

3. Jocurile educative ce lasa loc liber imaginatiei si creativitatii

4. Jocurile educative legate de concentrare si folosirea si invatarea strategiilor diverse

5. Jocurile educative de invatare generala a notiunilor sau actiunilor

Aceste jocuri educative sunt perfecte pentru copii pentru ca ii pregateste pentru interactiuni cu copii de varste apropiate sau diferite. Jocurile de echipa construiesc loialitatea, comunicare armonioasa, posibilitatea de a colabora sau de a respinge intr-un mod corect o anumita forma de relationare. Copiii invata sa piarda frumos si sa castige. Ei inteleg respectul si acceptarea faptului ca jocurile pot sa fie pierdute sau castigate aleator. Astfel, se pregatesc pentru viata din multiple puncte de vedere. Vor putea sa invete cum anume se alege o echipa, care sunt criteriile pe care se bazeaza o asemenea alegere si care sunt modalitatile de a dezvolta abilitatile necesare jocurilor respective. Vor depune efort de concentrarre si atentie atunci cand sunt in echipa, pentru ca vor avea motivatie suplimentara.Exista foarte multe jocuri educative care ajuta la amplificarea dexteritatii. Astfel, se pot gasi jocuri care folosesc obiecte mari, ce au nevoie de miscari sau asamblari reduse ca numar si nivel de dificultate, potrivite pentru varstele mici. Pe masura ce copilul creste, el are nevoie de o ridicare a nivelului de dificultate. Astfel, piesele sau operatiile desfasurate sunt mai complexe, mai delicate si mai fine. Vor necesita mai multa atentie sau concentrare din partea copilului, iar pe masura ce el creste, poti cumpara alte si alte jocuri care sa il ajute sa depaseasca etapa respectiva de achizitie.Imaginatia este abundenta in perioada copilariei, iar un om care invata cat de importanta este aceasta de atunci cand este mic, poate sa rezolve usor orice tip de provocare ca adult. Astfel, creativitatea si imaginatiua sunt foarte bine puse in valoare de jocurile creative diverse. Se pot folosi culori, forme, strategii sau idei noi de rearanjare sau folosire a jocurilor. Toate acestea si multe altele sunt regasite in jocurile educative pentru copii.Exista multe jocuri educative care implica dezvoltarea capacitatii de concentrare sau invatarea strategiilor diverse. Acestea folosesc idei precum iesiri din labirint, salvarea unor trasee sau drumuri, constructii, impotriva unor invadatori, gasirea de solutii salvatoare pentru a castiga jocul. Copilul trebuie sa se concentreze pe a regandi constant traseele mentale folosite si a reusi sa termine jocul.Exista, de asemenea, foarte multe jocuri educative care ajuta copiii sa obtina informatii din multiple zone de interes. Astfel, copiii foarte mici pot invata culorile de baza, formele cele mai uzuale, pot intelege cum sa interactioneze cu obiectele. Cei mari pot invata operatii matematice simple sau complexe, pot sa descopere informatii despre corpul uman sau lumea inconjuratoare. De asemenea pot insusi o limba straina prin invatarea cuvintelor de baza, pe care le vor asocia cu o imagine existenta.