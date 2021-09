5 branduri scoțiene de whisky pe care trebuie să le încerci

Daca esti un adevarat pasionat de whisky, atunci vei confirma ca cel original - si, dupa unii, cel mai bun - este cel scotian. Dar care sunt cele mai bune branduri scotiene de pe piata?

In Scotia, supranumita "tara mama a whisky-ului", exista peste 100 de distilerii si acest numar continua sa creasca. Whisky-ul scotian este in continuare cea mai faimoasa bautura din lume, depasind alte produse distilate consumate pe scara larga, ca vodca, romul sau ginul. Whisky-ul este bautura zeilor, regele spirtoaselor.

Sunt etichete cu secole de traditie, unele foarte populare si altele aproape necunoscute in Scotia

La fel cum sushi-ul se refera la Japonia, whisky-ul este inevitabil asociat cu Scotia.

A vorbi despre whisky scotian inseamna a vorbi de cereale maltuite, cu aroma afumata, de cea mai pura traditie in producerea acestei bauturi minunate. Ca urmare a procesului de distilare a maltului fermentat (orice cereale germinate, de obicei orz sau secara), whisky-ul are diferite elemente care ii determina aroma.

Desi, in general, este lasat sa se imbatraneasca ani de zile in butoaie de stejar, expertul in whisky Juan Carlos Baucher, autorul cartii Whisky agua de vida, explica faptul ca "in Scotia se folosesc butoaie de uz secundar, care au imbatranit anterior bourbon sau sherry spaniol". El adauga ca, potrivit legii tarii respective, "trebuie sa se imbatraneasca cel putin 3 ani pentru a fi numit whisky".

Ce face ca un brand sa fie cel mai bun sau unul dintre cele mai bune? Ei bine, multi factori influenteaza, dar cu siguranta cel mai decisiv este recunoasterea consumatorului. Iata cele mai bune 5 branduri scotiene de whisky pe care nu ai voie sa le ratezi:

1. Johnnie Walker: A fost favoritul lumii de ani de-a randul, dincolo de faptul ca in 2021 a vandut 14,1 milioane de sticle, cu o scadere de 23,3% fata de 2020. Detinut de Diageo, brandul se bucura de prestigiu in peste 180 de tari . Marca a fost fondata in 1805 de John Walker, in Kilmarnock, la vest de Scotia. Fiul sau, Alexander, a continuat afacerea familiei. Gama actuala de whisky include Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, 18 ani si cel mai faimos amestec al marcii, Blue Label, un amestec de whisky-uri rare si exceptionale, oferit initial doar regalitatii britanice. Cel mai popular este Johnnie Walker Black Label, o adevarata arta, cu un pret incepand de la 110 lei pentru 0.7L. Este un whisky pe baza de amestec, cu o vechime de minimum 12 ani, din cele patru colturi ale Scotiei. Are un caracter inconfundabil profund, neted si complex.

2. Ballantine's: Al doilea brand, detinut de Pernod Ricard, in top 10, este Ballantine's. In ciuda faptului ca vanzarile sale au scazut cu 9,6%, ramane pe locul doi in clasament, cu 7,7 milioane de sticle vandute. Ballantine's 12 ani este un malt unic, de culoare aurie stralucitoare, cu arome de miere, stejar si vanilie. In Romania puteti gusta aceasta versiune la preturi incepand cu 120 de lei pentru 0.7L. Dintre variantele marcii, Ballantine's Finest este cunoscut drept whisky-ul la cel mai bun pret. In tara noastra costa in jur de 60 de lei.

3. Grant's: Brandul William Grant & Sons a urcat cu un loc din 2020, cu 3,6 milioane de sticle vandute in 2021. Dintre cele cinci variante ale sale, vedeta este cea cu varsta de 12 ani, maturata in trei tipuri de lemn: butoaie de sherry (care ofera robustetea condimentelor dulci), butoaie de stejar american (o nota de vanilie) si bourbon (ofera dulceata zaharului brun). Aroma sa este neteda si dulce, iar finish-ul dureaza cateva minute. Este recomandat sa se consume cu gheata, apa minerala si o felie de portocala. Pretul acestei bauturi de prestigiu porneste de la 60 de lei pentru 0.7L.

4. Chivas Regal: Foarte popular in Romania, este cel care a inregistrat cea mai mare scadere la nivel mondial, de 28,5% in 2021 comparativ cu vanzarile sale din 2020, in principal din cauza restrictiilor comerciale si de calatorie din Japonia. Chivas Regal este un scotch amestecat din zona Speyside, dezvoltat de mai bine de 200 de ani de catre renumitii frati Chivas. Este distilat de doua ori in alambicuri de cupru si imbatranit in butoaie din lemn de stejar. Este vandut in cel putin 150 de tari, iar actualul proprietar al brandului este Pernod Ricard. Cel mai clasic din aceasta gama este cel de 12 ani, cu o culoare chihlimbar stralucitoare, aroma de fructe si flori, usor afumat. Functioneaza excelent in bauturi precum Old Fashioned, dar fanii il prefera simplu sau cu gheata. In tara noastra, pretul mediu pentru 0.7L este de 110 lei.

5. J&B: Brandul detinut de Diageo a vandut 2,3 milioane de sticle in 2021, coborand pe locul 7 in clasamentul celor mai bine vandute branduri de whisky din lume. Totusi, acest whisky scotch amestecat (un amestec de 42 de whisky-uri de malt si cereale diferite) ramane in top zece. Justerini & Brooks (sau J&B) are mai mult de 250 de ani de istorie. Elegant si complex, este ideal sa se amestece cu alte bauturi. In Romania, cele doua variante disponibile ale sale sunt "Rare" (de la 55 de lei, 0.7L), utilizat pe scara larga pentru bauturi cu cola sau lamaie si "Urban Honey", cu miere adaugata (de la 60 de lei, 0.7L).

