3 piese de lenjerie care sunt in trend in 2021

Lenjerie intima sexy este o categorie care poate schimba starea de spirit, culorile aducand un plus de rafinament, seductie si stimuleaza imaginatia. Lumea in acest moment are nevoie de mici placeri, iar lenjerie sexy colorata este o alegere perfecta pentru a inlocui pentru moment lenjeria clasica neagra sau in culori neutre.Intodeauna este bine sa incerci ceva nou si sa explorezi toate posibilitatile. Iar piesele harness sunt ideale atat in intimitatea dormitorului sau chiar sa accesorizeze un outfit de zi cu zi. Acest trend ramane si in acest an 2021 un must have pentru boudoirul tau daca nu ai deja o astfel de piesa de lenjerie erotica.Termenul deriva dintr-un fetis, acela al hainelor ude si al placerii celui care o poarta sau priveste. Lenjeriile wetlook sunt exprimarea unei sexualitati extreme pline de indrazneala. De multe ori aceste piese de lenjerie erotica sunt accesorizate cu dresuri fishnet si accesorii pentru o seara de joaca cu partenerul.