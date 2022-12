3 greșeli pe care jucătorii începători le fac la blackjack

Blackjack-ul este unul din cele mai populare jocuri de noroc din lume. Regulile jocului sunt foarte simple si pot fi intelese cat se poate de rapid chiar si de catre cineva care nu a mai jucat nici un fel de jocuri de carti pana acuma. Scopul jocului este de a obtine o suma a cartilor egala sau cat mai apropiata de 21. In cea mai simpla forma a sa, jucatorul joaca impotriva dealer-ului. Motivele pentru care este atat de indragit de foarte multi oameni sunt acelea ca ofera posibilitatea unor castiguri insemnate intr-un timp foarte scurt si nu implica nici calcule prea complicate.

De aceea este prezent in aproape toate cazinourile atat fizice cat si la Nitro Casino Romania. Insa cunoasterea regulilor, chiar si la un joc atat de simplu, nu inseamna ca nu pot exista greseli. Foarte multi jucatori incepatori fac destul de multe greseli, pana ajung sa inteleaga cum trebuie abordat jocul pentru a reduce semnificativ riscul esecului si pentru a putea castiga. Sunt multe feluri in care cineva poate gresi la blackjack, totul incepand cu alegerea mesei potrivite pentru joc. De asemenea, exista si destule strategii care pot ajuta pe oricine sa devina un jucator mult mai bun.

Ce strategii exista pentru a castiga la blackjack?

Multi cred ca singurul mod de a castiga la blackjack este acela de a numara cartile din pachet. Pe langa faptul ca numaratul cartilor este o practica neacceptata in multe cazinouri din lumea asta, in cazul cazinourilor virtuale, aceasta strategie este imposibil de aplicat. Asta pentru ca, de cele mai multe ori, cartile pe care sistemul le imparte fiecarui jucator sunt generate aleatoriu, fara a avea posibilitatea stabilirii algoritmului folosit. Sigur, in cazul unul dealer live situatia se schimba, dar si asa este destul de complicat de pus in aplicare aceasta metoda.

Exista insa multe alte strategii care pot fi folosite pentru a castiga, sau macar a-ti creste sansele, la blackjack. Una din acestea este modul in care iti administrezi cartile primite. Spre exemplu, multi jucatori noi poate nu stiu ca pot imparti cele doua carti primite la inceput. In cazul in care jucatorul primeste o pereche la inceputul jocului, acesta poate imparti perechea, jucand practic astfel la doua maini. Insa nu orice pereche este bine sa fie impartita. Perechile de asi sau de 8 este indicat sa fie impartite, spre exemplu.

O alta strategie simpla pe care multi jucatori de blackjack o recomanda novicilor este cea bazata pe statistica. Asta pentru ca in sine jocul este unul bazat pe statistica si pe calcule matematice relativ simple. Aceasta strategie, in cea mai simpla forma a ei, spune ca jucatorul ar trebui sa presupuna ca valoarea cartii dealer-ului care este cu fata in jos este cel putin egala cu 10. Statistic vorbind, acest lucru este cat se poate de posibil. Asta pentru ca, pe langa cartile de 10 din pachetele folosite, valetul, dama si regele sunt de asemenea calculate ca avand aceeasi valoare. Singura carte care poate avea una din doua valori este asul. Astfel, pornind de la aceasta presupunere, jucatorul poate decide odata ce si-a vazut propriile carti, daca ar trebui sa continue sau nu. Desi aceasta strategie nu garanteaza castigul, il poate ajuta pe jucator sa-si micsoreze considerabil numarul de maini pierdute.

3 greseli pe care jucatorii incepatori le fac la blackjack

Una din cele mai frecvente greseli pe care un incepator le poate face intr-un joc de blackjack este sa isi imparta perechea de 10 pe care a primit-o. Da, atunci cand jucatorul primeste o pereche este de multe ori indicat sa o imparta. Insa cartile care au valoare 10 sunt destul de greu de obtinut, mai ales in pereche. Astfel, impartindu-le, jucatorul nu face decat sa strice un scor de 20 care poate fi castigator in foarte multe instante si sa se lase pacalit de iluzia a doua maini castigatoare.

O alta greseala pe care un jucator incepator o poate face intr-un joc de blackjack este sa se sperie si sa se opreasca prea repede. Exista situatii in care jucatorul obtine un punctaj de 13 sau 14 dupa a treia carte trasa. In foarte multe cazuri, jucatorii se sperie de posibilitatea ca urmatoarea carte pe care o trag sa duca suma punctelor peste 21. Insa, din nou, este vorba de o statistica simpla la mijloc. Un pachet de carti avand 52 de carti, exista in jur de 16 carti pe care le poate trage jucatorul pentru a depasi 21. Asta inseamna ca exista 36 de carti care il pot ajuta.

O a treia greseala foarte frecventa pe care jucatorii incepatori de blackjack o fac este aceea de a dubla pariul atunci cand cred ca au o mana mai buna decat dealer-ul. Multi jucatori profesionisti sunt de acord ca dublarea pariului este indicata in foarte multe cazuri. Insa exista si exceptii. Spre exemplu, daca dealer-ul are un as si jucatorul are suma punctelor 11, multi vor crede ca este o idee buna sa dubleze. Insa asta s-ar putea sa se dovedeasca a fi o miscare foarte proasta. Asta pentru ca, desi statistic exista mai multe carti care l-ar putea face pe dealer sa piarda, nu toti dealerii au aceleasi reguli. Si asta pentru ca asul poate fi considerat cu valoare 1 sau 11. Din acest motiv, in unele cazinouri dealerii sunt obligati, cand ajung la 17 puncte, sa se opreasca iar in altele le este permis sa traga in continuare. Totul depinde de regulile cazinoului, iar jucatorul ar trebui sa se informeze despre acest lucru inainte de a se aseza la orice masa.

