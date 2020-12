24 decembrie este zi libera pentru toti angajatii JYSK Romania

Miercuri, 23 decembrie - Program de functionare normal

Joi, 24 decembrie - Inchis

Vineri, 25 decembrie - Inchis

Sambata, 26 decembrie - Magazinele se deschid la ora 12.00

Este cel de-al doilea an in care compania ii rasplateste pe angajatii sai cu o zi libera in plus, pentru munca pe care au depus-o de-a lungul anului."Anul acesta a fost cu adevarat iesit din comun, ne-a testat capacitatea de adaptare, puterea de munca si dorinta de a fi mai buni in fiecare zi. Rezultatele foarte bune inregistrate de companie in 2020 se datoreaza colegilor nostri, care au depus eforturi suplimentare si s-au autodepasit zi de zi. Ne-am dorit sa le multumim oferindu-le un cadou care stim sigur ca ii va bucura: o zi libera cu ocazia Ajunului Craciunului. Pe 24 decembrie toata lumea este inca in febra cumparaturilor de Sarbatori si multi cauta cadouri pe ultima suta de metri, iar pentru retaileri este o zi cu vanzari foarte bune. Noi am ales sa ne gandim la oameni, nu la cifre. Timpul petrecut cu familia este de nepretuit, iar colegii nostri merita sa isi petreaca Ajunul Craciunului acasa, cu cei dragi", spune Alex Bratu, Country Manager JYSK Romania si Bulgaria.Toate magazinele JYSK din Romania vor fi inchise pe 24 decembrie, pentru ca angajatii petreaca aceasta zi asa cum isi doresc.Programul magazinelor JYSK in perioada Craciunului va fi urmatorul:Clientii care doresc sa viziteze magazinele JYSK si sa cumpere cadouri sau produse pentru casele lor o pot face pana miercuri, 23 decembrie, inclusiv. Activitatea magazinelor JYSK va reincepe sambata, pe 26 decembrie, de la ora 12.00. Programul fiecarui magazin poate fi vazut aici: https://jysk.ro/magazinele-jysk JYSK este unul dintre cei mai importanti retaileri de mobila si decoratiuni interioare din Europa. Grupul desfasoara operatiuni in peste 51 de tari si numara un total peste 26.500 de angajati si peste 2900 de magazine.JYSK a intrat pe piata din Romania in 2007, odata cu inaugurarea primului magazin la Oradea. Reteaua numara in prezent 95 de magazine in Romania.Abrevierea JYSK este un derivat de la denumirea peninsulei Iutlanda si semnifica in limba daneza calitati precum simplitatea, onestitatea si constiinciozitatea.Compania JYSK este detinuta de familia fondatorului ei, omul de afaceri danez Lars Larsen, care are in portofoliu si alte companii, cu o cifra de afaceri anuala de 4,7 miliarde de euro. Cifra de afaceri JYSK este de 4,1 miliarde euro.