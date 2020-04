Romanii incing impreuna gratarele virtual. Un filtru de pe pagina de Instagram Veranda Mall aduce micii acasa prin realitatea augmentata si incurajeaza un #UnuMaiDeAlCasei

Totul intr-un mod cum nu se poate mai responsabil, printr-o campanie sub mesajul #UnuMaiDeAlCasei care foloseste realitatea augmentata cu ajutorul careia gratarul apare direct in pozele si video-urile distribuite pe Instagram.Filtrul a depasit deja granitele Romaniei, si continua sa fie folosit in pozele si video-urile din social media in Germania, Rusia, Ucraina, precum si pe alte meleaguri.Gratarul virtual poate fi accesat de pe pagina de Instagram a Mallului, urmand ca in secunda urmatoare pe camera telefonului sa apara LIVE un gratar cu jar incins, cu un pic de fum si cu mici insirandu-se pe gratar la fiecare click -- in plus, cei care folosesc filtrul pot contribui la sustinerea micilor afaceri locale din Piata Obor, pe baza unui concurs.Pe langa componenta distractiva si complet inedita a filtrului, acesta mentine obiceiul gratarului cu mici, care are o semnificatie mai profunda in aceasta perioada.Gratarul virtual s-a nascut din dorinta de a aduce in prim plan importanta sa in prezent, cand suntem nevoiti sa apelam la creativitate si tehnologie pentru a ne bucura impreuna cu cei dragi de sarbatoarea de 1 Mai.Astfel ca, impreuna cu o echipa specializata in realitate virtuala, Veranda Mall a adus la viata un gratar de primavara virtual, cu mici cu tot, atat de emblematic zonei Obor si sarbatorii de 1 Mai."Ne-am propus sa aducem atmosfera din Obor la voi acasa, in orice casa din lume in care locuiesc romani. Am facut acest lucru combinand un produs emblematic al Oborului, micul, cu un moment emblematic al sezonului, gratarul de primavara, care aduce impreuna familia si prietenii si le ofera experiente de neuitat.Gratarul nostru e pentru toti cei care nu au putut veni de sarbatori acasa si au ramas departe de cei dragi. Pentru cei pe care sfaraitul ii duce cu gandul la iarba verde, muzica si voie buna. Pentru cei care folosesc gratarul si micii la ocazii speciale, pe care acum nu le pot din pacate pune in practica. ", povesteste Alexandru Dincovici, reprezentant al echipei Veranda Mall.In spatele filtrului sta un mesaj de sarbatorire a zilei de 1 Mai intr-un mod responsabil, virtual, pe retelele de socializare si de apreciere pentru eforturile din aceasta perioada."Ne dorim sa ii incurajam si sa inspiram pe oameni sa fie responsabili si sa respecte masurile de preventie. Speram sa oferim putin entertainment cand multi sunt, poate, tristi ca nu pot iesi din casa sa faca ceea ce faceau in mod normal de 1 Mai." continua Alexandru Dincovici, reprezentant al echipei Veranda Mall.Filtrul a trecut deja granitele Romaniei si are milioane de vizualizariGratarul virtual, cu mici, e o bucatica de Obor si de Romanie, care iata ca a ajuns deja peste hotare. Acesta imbina noutatea unui filtru de realitatea virtuala cu relevanta obiceiurilor locale, se bucura deja de succes in strainatate, ajungand pe paginile de Instagram ale utilizatorilor din intreaga Europa, inclusiv in Ucraina, Rusia, Belarus si Germania.Filtrul ne aduce impreuna in aceste vremuri, fiind in acelasi timp si un element cool, potrivit situatiilor actuale in care facem "haz de necaz"."Nu am reusit sa il cream cu tot cu miros, insa are si fum, si sfarait, si jar incins. Si il poti asezona cu ce muzica ce vrei tu, il poti aseza unde vrei, cum vrei. Il poti face mare sau mic, poti pune doar un mic pentru tine, de pofta, sau il poti umple pentru toata familia." explica Alexandru Dincovici, reprezentant al echipei Veranda Mall.Factorul inedit al filtrului de Instagram nu se opreste aici. Toti cei care il folosesc se pot inscrie la un concurs prin care pot castiga vouchere la Terasa Obor, faimoasa de altfel pentru micii sai, sustinand astfel mici afaceri locale, 100% romanesti. Voucherele vor putea fi folosite dupa ridicarea restrictiilor."Micii de Obor sunt reprezentativi pentru cartierul Obor, iar Veranda Mall este un brand care sprijina comunitatea din acest cartier si participa la pastrarea si promovarea elementelor si valorilor sale distinctive. Am numit aceste elemente Lifestyle de Obor", a adaugat Alexandru Dincovici.Pentru a sustine acest demers, filtrul poate fi incercat pe Instagram aici, iar mai toate detaliile despre initiativa fiind prezente pe pagina de campanie a mall-ului.